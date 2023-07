Schumacher dice que los días de “Checo” Pérez en Red Bull están contados.

La temporada 2023 de “Checo” Pérez ha tenido altibajos, inició de gran forma incluidas un par de victorias y al grado de que se hablaba de sus opciones al campeonato mundial, o si de que Red Bull tendría que dejar pelear a “Checo” con Max por el título. Pero después de 11 carreras en la temporada, la diferencia entre el líder del mundial de pilotos, Max Verstappen y Pérez es abismal, 110 puntos separan al combo de pilotos de Red Bull.

Por estas razones para el expiloto de Fórmula Uno y hermano del siete veces campeón de F1 Ralf Schumacher “Checo” no correrá con el equipo austriaco en 2024 “El equipo lógicamente está tratando de hacer creer a Pérez que su trabajo no está en peligro, pero no creo que Pérez vaya a conducir el Red Bull el próximo año” así lo sentenció Ralf Schumacher.

Posición Checo Pérez en el campeonato de pilotos

Hasta el momento “Checo” es segundo del campeonato, por delante de Fernando Alonso y Lewis Hamilton quiénes hasta el momento serían sus principales rivales por el subliderato. Pero esto, no oculta los problemas que ha tenido el tapatío en los días previos a los Grandes Premios, ya que solo una vez de las últimas 5 sesiones de calificación pudo acceder a la última etapa para poder largar entre los 10 primeros.

“Después de numerosos errores en las últimas semanas, después del accidente en la primera sesión de entrenamientos libres en Hungría, nuevamente hubo críticas masivas. El problema de Pérez es la constancia. Tiene demasiadas fluctuaciones y tal vez no sea lo suficientemente estable mentalmente. Está demasiado lejos de Max y para mí sus días en Red Bull están contados”, escribió Ralf Schumacher en su columna para Sky sports.

Por lo pronto Sergio Pérez se alista para Spa Francorchamps, el último Gran Premio previo a las vacaciones de verano y en dónde empieza la llamada “silly season” (temporada de rumores y cambios de pilotos).

