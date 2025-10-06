Se acabaron los invictos en la NFL luego de la dramática derrota de Bills ante Patriots

Los Buffalo Bills dejaron de ser el último equipo invicto de la temporada 2025 de la NFL tras caer 23-20 ante los New England Patriots en el Highmark Stadium de Orchard Park. La sorpresiva victoria de los dirigidos por Jerod Mayo no solo acabó con la marca perfecta de Buffalo, sino que también agitó el panorama de la AFC Este, donde la competencia se ha intensificado.

El encuentro comenzó de forma trabada, con errores constantes por parte de ambos conjuntos. Buffalo no logró establecer su ritmo ofensivo y terminó cometiendo tres pérdidas de balón y 11 castigos aceptados, lo que frenó cualquier intento de despegue. El mariscal Josh Allen, visiblemente frustrado, reconoció después del partido que el desempeño ofensivo fue “lamentable” y que “jugaron un mal fútbol americano”.

Te podría interesar: Se retira leyenda del boxeo femenil coronándose en Noruega

Resultados semana 5 NFL

El desenlace llegó en los últimos segundos, cuando el pateador Andy Borregales acertó un gol de campo de 52 yardas, asegurando el triunfo de New England por una diferencia mínima. Con este resultado, los Patriots mejoraron su registro a 3-2, mientras que los Bills descendieron a 4-1, perdiendo además una racha de 14 victorias consecutivas como locales.

El entrenador Sean McDermott admitió que la derrota sirve como un llamado de atención para su equipo, destacando que la falta de disciplina y la ejecución inconsistente fueron determinantes. Por su parte, los Patriots aprovecharon cada error rival y demostraron que, pese a su inicio irregular, pueden competir con cualquiera.

Te podría interesar: Al borde de la eliminación, Yankees a un juego de despedirse de los playoffs de la MLB

Tigres y Cruz Azul reparten puntos | Resumen Jornada 12 Liga MX 2025

Esta caída deja a la NFL sin equipos invictos, después de que también los Philadelphia Eagles perdieran en la misma jornada. La derrota de Buffalo refuerza la idea de que la temporada 2025 está marcada por la paridad y que ningún conjunto está exento de tropiezos.

Con esta victoria, New England reaviva sus aspiraciones dentro de la división, mientras los Bills deberán reagruparse si quieren mantenerse como contendientes al título en una AFC cada vez más impredecible.

