Nota

Al borde de la eliminación, Yankees a un juego de despedirse de los playoffs de la MLB

Los Yankees se hunden en Toronto y quedan al borde de la eliminación en la Serie Divisional en los playoffs de las Grandes Ligas

Yankees.jpg
Foto: @Yankees
Iván Alfie
Home Run Azteca
Compartir

Los New York Yankees viven momentos de incertidumbre en los Playoffs de las Grandes Ligas 2025 tras sufrir una dura derrota de 13-7 ante los Toronto Blue Jays en el segundo juego de la Serie Divisional de la Liga Americana. Con este resultado, los neoyorquinos quedaron abajo 0-2 en la serie, obligados a ganar los próximos tres encuentros si desean mantenerse con vida en la postemporada.

El encuentro, disputado el domingo 5 de octubre en el Rogers Centre, fue una exhibición de poder ofensivo de los Blue Jays y un colapso en el pitcheo de Nueva York. Max Fried, abridor de los Yankees, tuvo una de sus peores salidas de la campaña: apenas resistió poco más de tres entradas, en las que permitió siete carreras y ocho imparables, dejando el montículo sin poder contener el ímpetu rival.

Yankees vs Blue Jays playoffs MLB

En contraste, Trey Yesavage, joven abridor de Toronto, vivió una noche soñada en su debut de postemporada. El novato trabajó 5.1 entradas sin permitir hits, ponchó a 11 bateadores y se convirtió en una de las figuras más comentadas de la jornada. Su combinación de velocidad y control desconcertó a una alineación de los Yankees que nunca logró encontrar el ritmo ante sus lanzamientos.

La ofensiva canadiense no tuvo piedad. Vladimir Guerrero Jr. conectó un grand slam histórico, el primero de los Blue Jays en una Serie Divisional, que amplió la ventaja local en el cuarto inning. Daulton Varsho fue otro de los protagonistas, sumando dos jonrones, mientras que Ernie Clement y George Springer también contribuyeron con cuadrangulares en un festival ofensivo que dejó sin respuesta al bullpen neoyorquino.

Con la serie trasladándose al Bronx, los Yankees están obligados a reaccionar si quieren extender su temporada. La ofensiva deberá despertar y el pitcheo encontrar estabilidad ante unos Blue Jays que lucen decididos a dar el golpe definitivo y avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Iván Alfie

Autor / Redactor

Iván Alfie

