Se retira leyenda del boxeo femenil coronándose en Noruega

La histórica boxeadora Cecilia Brækhus, reconocida mundialmente como “The First Lady” del boxeo femenino, cerró su extraordinaria trayectoria el 4 de octubre de 2025, despidiéndose como campeona. En su último combate, realizado en el Nova Spektrum de Lillestrøm, Noruega, la veterana pugilista derrotó por decisión unánime a la eslovena Ema Kozin, adueñándose de los títulos mundiales WBC y WBO del peso superwelter con tarjetas de 98-92, 97-93 y 96-94.

Brækhus concluyó su carrera con un impresionante récord profesional de 39 victorias, 2 derrotas y 1 empate, incluyendo 9 nocauts. Fue la primera mujer en la historia del boxeo en convertirse en campeona indiscutida, al reunir simultáneamente los cinturones de la WBA, WBC, IBF y WBO en la categoría welter, logro que alcanzó en 2014 y defendió con éxito durante varios años.

Nacida en Cartagena, Colombia, en 1981, Cecilia fue adoptada y creció en Noruega, país donde comenzó su carrera profesional en 2007. En aquel entonces, el boxeo profesional estaba prohibido en territorio noruego, y Brækhus fue una de las figuras que impulsó el cambio legislativo que permitió su regreso. Gracias a su influencia, en 2016 se celebró en Oslo la primera función profesional desde 1981, en la que ella encabezó la cartelera y defendió sus títulos.

Durante más de una década, Brækhus dominó la división welter con una combinación de técnica, velocidad y disciplina, consolidándose como una figura emblemática en el crecimiento del boxeo femenino a nivel global. Su constancia y liderazgo inspiraron a una nueva generación de mujeres a ingresar al cuadrilátero, en un periodo en que el reconocimiento para las boxeadoras aún era limitado.

En la antesala de su retiro, la noruega reconoció que la decisión fue difícil y comparó el proceso con “romper una relación amorosa”, aludiendo a la carga emocional de dejar atrás una pasión que la acompañó por casi dos décadas. Aun así, aseguró sentirse en paz y lista para explorar nuevas etapas en su vida, entre ellas proyectos televisivos, literarios y sociales.

La despedida de Cecilia Brækhus representa el final de una era. No solo se marcha como una campeona vigente, sino como una pionera que transformó la historia del boxeo femenino. Su legado permanecerá como el de una atleta que derribó barreras legales y culturales, y que demostró que la grandeza en el ring no tiene género ni fronteras.

