Se calienta el encuentro entre El Mariana y Plex, previo a La Velada del Año IV

Ya es miércoles, hombligo de semana y hacemos un recuento con la mejor información del mundo Gamer y los Deportes Electrónicos.

¡Plex se pica con El Mariana!

Desde hace unos días Plex está muy picado con El Mariana por lo que el mexicano dijo de su gimnasio, asegurando que no le dejaron entrenar y distorsionando la realidad de lo que pasó según el español.Ibai, en un vlog que ha subido con Plex, no dudó en preguntarle sobre la polémica de ElMariana y el español ha dejado claro dos cosas: la primera, que no se dijo toda la verdad y la segunda, que va a decirle las cosas al mexicano en el ring, no fuera.

¡Speed invita a Ibai a ver juntos España-Alemania!

Así lo comentó Ibai Llanos en su directo de Twitch. Speed se habría puesto en contacto con él para ver juntos el encuentro entre España y Alemania, pero hay un problema. Ibai, en caso de desplazarse hasta Alemania, será para ver el partido en el estadio, y el streamer estadounidense no puede entrar.Esto se debe a una de sus actuaciones en el último encuentro que vio dentro del campo. Se puso a hacer directo mientras duraban los 90 minutos, algo prohibido en la Eurocopa por parte de la UEFA. Este sería el motivo por el cual Speed no podría entrar al estadio, y tendría que ver el encuentro desde fuera.

¡Desata polémica la nueva arma de Call of Duty!

Esta semana, se filtró el Extra Crispy, una nueva arma que literalmente convierte a los enemigos derrotados en piezas gigantes de pollo frito. El trailer se aleja del tono militar que caracterizó a la franquicia por muchos años y deja ver a un soldado con traje de gallina atacar a los personajes y bailar en un escenario.Parece que esta arma sólo estará disponible en Call of Duty: Warzone Mobile, la versión para dispositivos móviles del Battle Royale gratuito; sin embargo, muchos fanáticos ya expresaron su descontento y argumentaron que, en un intento de copiar los divertidos crossovers y skins de Fortnite, la franquicia perdió su esencia.

¡Xbox tiene un regalo para sus fans!

Todos los usuarios de Xbox Game Pass Ultimate ya tienen acceso al Supercharge Pack para EA Sports FC 24, el contenido ya se puede reclamar y estará disponible hasta el 2 de agosto de este año.Para reclamarlo basta que visites la sección de recompensas desde tu consola, la aplicación de Xbox en PC o la app para móviles del servicio y lo reclames. Una vez que lo hagas, podrás canjear el contenido en el título deportivo y se añadirá a tu cuenta de forma automática. Se trata de un genial regalo, así que los jugadores de EA Sports FC 24 no deben perderse esta oportunidad.

¡Fans Japoneses piden cancelar Assasin’s Crreed Shadows!

El autor de la petición argumenta que la compañía malinterpreta la verdadera naturaleza y el papel de los samuráis, y afirma que la imprecisión es un insulto grave para la cultura y la historia japonesa. Incluso asegura que ese tipo de actos podrían vincularse con el racismo asiático. Shimizu Toru pide que Ubisoft cancele el lanzamiento de Assassin’s Creed Shadows y realice una investigación seria y respetuosa sobre Japón.