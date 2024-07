Dónde ver gratis los encuentros de la Esports World Cup

Se dio marcha a la competencia de los deportes electrónicos más grande del mundo, la Esports World Cup de Arabia Saudita, evento en el que cerca de 1,500 pro players del mundo darán los mejor para alcanzar la máxima gloria en su disciplina.

Se repartirá un prize pool de 60 millones de dólares

El magno evento propone un ecosistema completo de competiciones de más de 20 títulos, en los que se encuentran videojuegos reconocidos como: League of Legends, Dota 2, Valorant, Counter Strike 2, Call of Duty, Valorant, EA Sports FC 2024, PUBG Mobile, etc.

8 semanas de encuentros fascinantes contagiarán a los millones de aficionados a las diferentes escenas competitivas, a partir de este 3 de julio hasta el próximo 25 de agosto de 2024.

¿Cómo y dónde ver gratis la Esports World Cup?

Disfruta de la mejor cobertura digital de la competencia más grande del mundo de los deportes electrónicos a través de las plataformas oficiales de Azteca Esports.

Consulta el calendario de enfrentamientos y los juegos en vivo desde las página oficial: https://esportsworldcup.com/en

Faker, el “Messi de League of Legends” podría levantar una copa del mundo más este 2024

Los mejores equipos de League of Legends formarán parte de la justa mundialista de los esports, entre ellos se encuentra la organización más ganadora, T1, equipo en el que milita Faker, el mejor jugador de la historia del videojuego y que en esta campaña podría levantar un nuevo título del mundo en su carrera.