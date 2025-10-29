Copa Libertadores: ¡Racing va por la hazaña ante Flamengo! Se define al primer finalista
El “Cilindro” de Avellaneda se vestirá de gala para una noche de emociones intensas, donde Racing buscará remontar ante un Flamengo que llega con ventaja mínima
La Copa Libertadores 2025 entra en su fase más vibrante y esta noche promete ser de auténtico infarto. Racing Club y Flamengo se enfrentan en la Semifinal de Vuelta, con el boleto a la Gran Final en juego.
El duelo arrancará este miércoles 29 de octubre a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, en el mítico Estadio Presidente Perón, y se transmitirá por streaming.
El Cilindro, listo para una noche de locura
En la ida, el conjunto brasileño impuso condiciones en el Maracaná, dominando la posesión y el ritmo del partido, aunque sin reflejarlo del todo en el marcador. El 1-0 final llegó gracias a un disparo de Jorge Carrascal que se desvió en Marcos Rojo, dejando a Flamengo con una mínima ventaja pero con la sensación de haber desperdiciado varias oportunidades.
Ahora, la historia se traslada a territorio argentino, donde La Academia se aferra a su mística para intentar la remontada ante su gente. Con el aliento de su afición y el grito de guerra "¡Si yo por vos daría la vida!", Racing confía en que la presión y la entrega sean sus armas más fuertes ante uno de los clubes más poderosos del continente.
Flamengo confía en su jerarquía
Del otro lado, Flamengo llega con la motivación a tope y un mensaje claro: "Es día de darlo todo, de mostrar por qué llegamos hasta aquí y por qué queremos más".
El cuadro carioca apuesta a su experiencia y calidad individual, con figuras como Giorgian De Arrascaeta, Pedro y Gerson, que han sido determinantes en su camino a semifinales. De acuerdo con las casas de apuestas, el Flamengo parte ligeramente como favorito con momio de +150, seguido de Racing con +200 y el empate en +220.
La mesa está servida para una noche mágica de Copa Libertadores: Racing sueña con la remontada y Flamengo quiere sellar su pase a una nueva final continental. Todo se definirá bajo las luces de Avellaneda, en un partido que promete intensidad, pasión y futbol del más alto nivel sudamericano.
