Copa Libertadores: ¡Racing va por la hazaña ante Flamengo! Se define al primer finalista

La Copa Libertadores 2025 entra en su fase más vibrante y esta noche promete ser de auténtico infarto. Racing Club y Flamengo se enfrentan en la Semifinal de Vuelta, con el boleto a la Gran Final en juego.

El duelo arrancará este miércoles 29 de octubre a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, en el mítico Estadio Presidente Perón, y se transmitirá por streaming.

El Cilindro, listo para una noche de locura

En la ida, el conjunto brasileño impuso condiciones en el Maracaná, dominando la posesión y el ritmo del partido, aunque sin reflejarlo del todo en el marcador. El 1-0 final llegó gracias a un disparo de Jorge Carrascal que se desvió en Marcos Rojo, dejando a Flamengo con una mínima ventaja pero con la sensación de haber desperdiciado varias oportunidades.

Ahora, la historia se traslada a territorio argentino, donde La Academia se aferra a su mística para intentar la remontada ante su gente. Con el aliento de su afición y el grito de guerra "¡Si yo por vos daría la vida!", Racing confía en que la presión y la entrega sean sus armas más fuertes ante uno de los clubes más poderosos del continente.

Flamengo confía en su jerarquía

Del otro lado, Flamengo llega con la motivación a tope y un mensaje claro: "Es día de darlo todo, de mostrar por qué llegamos hasta aquí y por qué queremos más".

El cuadro carioca apuesta a su experiencia y calidad individual, con figuras como Giorgian De Arrascaeta, Pedro y Gerson, que han sido determinantes en su camino a semifinales. De acuerdo con las casas de apuestas, el Flamengo parte ligeramente como favorito con momio de +150, seguido de Racing con +200 y el empate en +220.

La mesa está servida para una noche mágica de Copa Libertadores: Racing sueña con la remontada y Flamengo quiere sellar su pase a una nueva final continental. Todo se definirá bajo las luces de Avellaneda, en un partido que promete intensidad, pasión y futbol del más alto nivel sudamericano.

