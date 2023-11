Quedan definidos los duelos de repesca rumbo a la Eurocopa

Tras una fase eliminatoria llena de emociones, quedaron definidos 21 equipos que participarán en la Eurocopa 2024, torneo que se celebrará íntegramente en Alemania. Todavía hay 12 combinados nacionales con posibilidades de meterse a la máxima justa continental por medio de un repechaje, entre las escuadras a destacar se encuentra la Polonia de Robert Lewandowski.

Dicha instancia se celebrará el martes 21 y jueves 26 de marzo de 2024, por lo que habrá mucho tiempo para diseñar una estrategia de cara a duelos tan importantes. El sorteo de los playoffs se llevó a cabo el jueves 23 de noviembre y los equipos con derecho a participar en el mismo se definen de acuerdo al desempeño en la Nations League 2022/23.

“Se seleccionarán doce combinados en función de su rendimiento en la Nations League 2022/23: nominalmente, las primeras de grupo de las Ligas A, B y C, pero si ya se han clasificado serán sustituidos por el siguiente conjunto mejor clasificado de su liga. Las cuatro plazas de los play-offs se asignan a cada liga desde la Liga C hasta la Liga A en orden alfabético inverso.

“Si hay menos de cuatro selecciones de una liga en los play-offs, la primera plaza disponible se asignará a la mejor clasificada del grupo de la Liga D, Estonia.

“Las plazas restantes se asignarán en función de la clasificación general de la Nations League 2022/23 a los combinados mejor clasificados que aún no se hayan clasificado, con la restricción de que las primeras de grupo de las Ligas A, B y C no podrán estar en una ruta de play-offs con equipos de una liga superior”.

Duelos de repesca rumbo a la Eurocopa 2024

Así se jugarán los duelos de repesca rumbo a la Euro 2024:

Ruta A: Polonia vs Estonia y Gales vs Finlandia

Ruta B: Israel vs Islandia y Bosnia y Herzegovina vs Ucrania

Ruta C: Georgia vs Luxemburgo y Grecia vs Kazajistán

