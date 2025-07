¡Duro CASTIGO! FIFA SUSPENDERÍA a ‘Chicharito’ varios partidos por videos contra las mujeres

Javier Hernández es tendencia y no precisamente por su desempeño en la cancha, pues en el Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX no ha jugado y desde su regreso a Chivas, ha aportado dos goles en 28 partidos disputados tras haber jugado en Los Angeles Galaxy. Ahora, Chicharito podría ser suspendido por la FIFA.

Y es que ‘Chicharito’, quien fue baja del ‘Rebaño Sagrado’ durante gran parte de la pretemporada, fue convocado al partido de la Jornada 2 entre el equipo de Guadalajara y el Club León, no obstante, el delantero de 37 años de edad no vio minutos en la derrota del cuadro rojiblanco ante el conjunto Esmeralda. Dirigidos por Gabriel Milito, Chivas hizo su debut en la presente campaña en la Fecha 2 y a pesar de que el atacante no tuvo actividad, Javier Hernández no ha dejado de sonar en todas las redes sociales.

Con diversos videos en los que ‘Chicharito’ habla sobre las mujeres, el exjugador del Real Madrid ha generado controversia en Instagram, donde ha publicado mensajes machistas asegurando que las mujeres siguen fracasando y que tienen que aprender a honrar la masculinidad, haciendo un llamado a que las mujeres cuiden y limpien el hogar.

“Quieres a un hombre protector, pero para ti limpiar es opresión patriarcal…”, señala en uno de sus videos que han generado controversia.

En su cuenta, no es un solo video en el que aparece hablando sobre las mujeres, ya son varias las publicaciones de Javier Hernández que han dado de qué hablar e incluso, ya se pide un castigo para el ‘Chicharito’ ante un mensajes.

‘Chicharito’ sería suspendido 10 partidos

De acuerdo al Código Disciplinario de la FIFA , organismo que regula el futbol a nivel mundial, los jugadores, staff e integrantes que formen parte del mundo del futbol deben de seguir un reglamento, algo que ‘Chicharito’ se ha saltado con sus publicaciones en Instagram al hablar despectivamente de las mujeres.

“Toda persona que atente contra la dignidad o la integridad de una persona o un colectivo de personas empleando palabras o acciones despectivas, discriminatorias o vejatorias por motivos de raza, color de piel, origen étnico, nacional o social, género, discapacidad, orientación sexual, lengua, religión, posicionamiento político o de cualquier otra índole, poder adquisitivo, lugar de nacimiento o por cualquier otro estatus o razón será sancionada con una suspensión que durará al menos diez partidos o un periodo determinado”, se lee en el documento de la FIFA.

Hasta el momento, ni Chivas ni la FIFA han emitido alguna postura sobre la polémica que ha generado Javier Hernández, quien ya ha recibido respuesta de la presidenta de la Liga BBVA MX Femenil pidiendo un castigo ejemplar por comentarios misóginos.

