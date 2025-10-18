La elegante monoplaza que usaría Checo Pérez en su regreso a la F1 con Cadillac

Sergio “Checo” Pérez alista su regreso a la Fórmula 1 de la mano de Cadillac, escudería que debutará en la máxima categoría en 2026, donde la expectativa de la afición mexicana es mucha para el piloto tapatío, que ya ha demostrado de lo que es capaz cuando cuenta con la confianza necesaria.

El piloto mexicano tendrá de compañero al finlandés Valtteri Bottas, piloto experimentado en la categoría. Con este perfil de pilotos, la escudería busca adaptarse lo más rápido posible, a las nuevas regulaciones que impondrá la FIA para la temporada 2026.

Conforme se desvanece la temporada 2025, la escudería debutante ha ido relevando detalles importantes para su debut en la F1 en 2026. Por la gran expectativa de la escudería, varios usuarios en redes sociales han ido filtrando cómo luciría el uniforme y monoplaza de Cadillac.

En X, se filtraron imágenes de cómo lucirá la monoplaza que usarán Bottas y Pérez para su regreso a la parrilla, resaltando el color negro en toda la carrocería y encima los patrocinadores que se irán sumando previo al arranque de la próxima campaña.

Cadillac F1 Team 2026 Livery Design Concept



A bold fusion of Cadillac luxury and F1 performance — defined by sharp lines, dual-tone black, and unmistakable American confidence.@Cadillac_F1 #f1concept #cadillacf1 #cadillac #f1 pic.twitter.com/3jBtq2RqQT — w1echuz design (@wiechuczek) October 16, 2025

Cabe destacar que Cadillac no ha presentado de manera oficial su monoplaza, por lo que el modelo filtrado podría no ser la versión definitiva. Pero el diseño generó gran interés entre los aficionados, quienes resaltaron la elegancia del vehículo.

La temporada 2026 de la F1 contará con un total de 24 carreras y tendrá inicio el 6 de marzo con el Gran Premio de Australia. El regreso de Checo a tierras mexicanas está programado para el 30 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez en el Gran Premio de la Ciudad de México