¡Se prenden las alarmas en Barcelona! Hansi Flick sufre la baja de 2 jugadores titulares por lesión

El FC Barcelona atraviesa un momento complicado en el rubro médico: dos piezas importantes del equipo han caído lesionadas recientemente. Se trata del extremo brasileño Raphinha y del portero Joan García, ambos con plazos de recuperación que dejarán vacíos en sus puestos durante varias semanas.

Raphinha y Joan García se suman al hospital del Barça previo al partido de la Champions League contra el PSG, además de Gavi, Fermín López, Alejandro Baldé y Marc André Ter Stegen.

Los partidos que se perderá Raphinha con el Barça por lesión

Según el comunicado oficial del club, Raphinha sufrió una lesión en el bíceps femoral derecho, lo que lo obliga a quedarse fuera de acción aproximadamente tres semanas. La noticia más delicada es la del portero Joan García, quien sufrió una ruptura del menisco interno de la rodilla izquierda. El plazo estimado de baja es de 4 a 6 semanas, dependiendo de cómo evolucione tras la operación.

El Brasileño se perderá los juegos contra la Real Sociedad, PSG, Sevilla y podría estar de regreso contra el Girona, mientras que el arquero español también estará fuera frente al Olympiacos, Real Madrid en el clásico español en la fecha 10 de La Liga, Elche, Brujas y podría regresar hasta el juego contra el Celta de Vigo el 9 de Noviembre.

Con la baja de Raphinha, el técnico Hansi Flick se verá en la necesidad de reorganizar su línea de ataque. El equipo podría considerar a Marcus Rashford, quien se unió durante el mercado estival, para cubrir esta ausencia y se presenta como una opción válida en el frente ofensivo. Además, el regreso de Lamine Yamal, quien ya está practicando con el resto del equipo tras recuperarse de una lesión en el pubis, representa una alternativa atractiva en las posiciones de banda.

Con su baja, el guardameta polaco Wojciech Szczęsny será llamado a retomar la titularidad mientras Joan García se recupera.

