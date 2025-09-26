Jugó con Cristiano Ronaldo, comandó a su equipo hacia la victoria y ahora su valor en el mercado está por los suelos

Karim Benzema es el jugador que jugó con Cristiano Ronaldo, al igual que Anthony Martial, quien ahora es el nuevo refuerzo estrella de Rayados . El francés vivió el momento más álgido de su carrera con el Real Madrid, club al que comandó a ganar un sinfín de títulos, pero hoy, a sus 37 años, su precio está completamente devaluado.

Benzema fue un jugador top y prueba de ello los 60 millones de euros (casi 1.3 mil millones de pesos) que llegó a alcanzar en 2017, según la plataforma Transfermarkt. Sin embargo, el delantero, que fue buscado por Pumas para el Apertura 2025 , ahora tiene un valor en el mercado de 7 millones de euros (más de 151 millones de pesos).

Karim sufrió una devaluación importante en tan solo 8 años, pues después de su salida del Real Madrid su precio cayó estrepitosamente. El valor en el mercado del francés tuvo una rebaja de 53 millones de euros (1.1 mil millones de pesos) y conforme pasa el tiempo cada vez disminuirá más.

Karim Benzema y sus títulos con el equipo que comandó hacia la victoria

Karim Benzema ganó una gran cantidad de títulos cuando formó parte del Real Madrid, de 2009 a 2023, tiempo en el que también se convirtió en el mejor jugador del mundo al ganar el Balón de Oro en 2022. Estos con los campeonatos que obtuvo:



5 Champions League

4 Ligas de España

4 Supercopas de Europa

5 Mundial de Clubes

3 Copa del Rey

4 Supercopas de España

Benzema, quien comandó al Real Madrid a conquistar un sinfín de títulos al ser el capitán, dejó al club en verano de 2023 y se marchó al Al-Ittihad de Arabia Saudita, donde se volvió a reencontrar con Cristiano Ronaldo, pero esta vez como rival.

El gran despunte del jugador que ahora tiene un valor en el mercado por los suelos con el Real Madrid

Karim Benzema fue firmado por el Real Madrid en 2009, pero sus primeros años le costaron, pues no era el titular del equipo. No obstante, al paso del tiempo se volvió trascendental, a tal grado de ser el capitán del equipo en sus últimos años con los merengues. Además, es el segundo goleador en toda la historia del club con 354 anotaciones, solo por debajo de Cristiano Ronaldo.