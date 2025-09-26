¿Hugo Sánchez o Rafa Márquez?, Andrés Guardado revela quién es el mejor jugador mexicano de todos los tiempos

El jugador mexicano Andrés Guardado participó recientemente en un PODCAST del Chiringuito, en donde tocó temas muy interesantes, como su posible fichaje en el 2006 por el Real Madrid, el reconocimiento que tiene en México por su paso de 17 años por Europa además de haber hecho un listado de los mejores jugadores mexicanos de todos los tiempos, en donde tiene en el sitio de honor a Hugo Sánchez.

Ante la pregunta de los mejores mexicanos, Andrés Guardado surgido del Atlas del Guadalajara y ahora retirado de las canchas, explicó que tiene muy claro a los tres primeros jugadores mexicanos de todos los tiempos que son el siguiente orden:



Hugo Sánchez

Rafael Márquez

Javier Chicharito Hernández

Su elección de los tres mejores mexicanos, se ve estrechamente ligada a lo que los jugadores lograron en Europa. En el caso de Hugo Sánchez haber jugado en el Real Madrid y haber logrado entre muchas otras cosas, cinco Pichichis que reconoce al mejor goleador de España y cinco Ligas con el cuadro merengue.

Rafa Márquez, canterano de Atlas como el propio Guardado, logró ser campeón en España con el Barcelona y campeón de Champions League, siendo un titular en el esquema en el que tenía como compañero a Carles Puyol y al ataque a tipos como Ronaldinho y Eto’o. En aquellos años Márquez era sin duda uno de los mejores centrales de todo el mundo.

Chicharito Hernández, siendo el máximo goleador de México, además de haber escrito grandes historias con el Manchester united y Real Madrid, lo colocan en el tercer sitio, más allá de que en la actualidad, el delantero tapatío pasa por un bache enorme estando lesionado y ausente del gol con Chivas.

Andrés Guardado, y su lista de top 5 de mexicanos en el futbol

Luego de haber seleccionado a Hugo Sánchez como el mejor, y en segundo y tercer lugar a Márquez y Chicharito Hernández, Guardado comentó que no tiene muy claro el cuarto y quinto sitio y especuló que entre esos lugares podría estar él, o Carlos Vela, Cuauhtémoc Blanco y hasta Carlos Salcido podría entrar en esa lucha del top 5, pero se limitó a dar una lista cerrada más allá de los tres primeros escalones.