ÚLTIMA HORA: Se REPROGRAMA el Pumas vs Chivas, de la jornada 12 de la Liga BBVA MX
La Liga BBVA MX dio a conocer que el encuentro entre Pumas vs Chivas tendrá un cambio de horario por las condiciones climatológicas en la ciudad de México
La Liga BBVA MX confirmó a través de sus redes sociales que el encuentro entre Pumas vs Chivas cambio de horario debido a las condiciones climatológicas.
Por el momento, no han informado la hora en la que iniciará el juego pues se tenía programado para iniciar en punto de las 19 horas tiempo del centro de México,
“El partido @PumasMX vs @Chivas a disputarse en el Estadio Olímpico Universitario retrasará su inicio programado originalmente para las 19:00 hrs.
Esto debido a las condiciones climatológicas en las inmediaciones del estadio. En coordinación con Protección Civil se determinará e informará la nueva hora de inicio”.
🚨 El partido @PumasMX vs @Chivas a disputarse en el Estadio Olímpico Universitario retrasará su inicio programado originalmente para las 19:00 hrs.Esto debido a las condiciones climatológicas en las inmediaciones del estadio. En coordinación con Protección Civil se determinará…
— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 6, 2025
La hora EXACTA en la que iniciará el Pumas vs Chivas
Luego de revisar el terreno de juego, la Liga BBVA MX, junto a Protección Civil, han determinado que el encuentro inicie en punto de las 19:35 horas tiempo del centro de México.
Los futbolistas saldrán al terreno de juego a poder hacer su calentamiento, aun con lluvia en el Estadio Olímpico Universitario.
🚨 La LIGA BBVA MX, en coordinación con Protección Civil, informa que una vez que mejoraron las condiciones del clima, el partido @PumasMX vs. @Chivas iniciará a las 19:35 horas en el Estadio Olímpico Universitario.
— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 6, 2025
Personal de Pumas trabaja en poder sacar el agua del terreno de juego para que cuando inicie el partido, este en buenas condiciones.
Será importante estar al pendiente del terreno de juego del campo, pues con la lluvia podría afectar el espectáculo.