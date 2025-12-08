¿Se va del Liverpool? Mohamed Salah deja en duda su continuidad con los Reds

La conexión de Mohamed Salah con el Liverpool se encuentra en una fase crucial. Tras vivir años de triunfos, anotaciones y campeonatos, el atacante egipcio ha expresado fuertes reproches hacia la institución y su entrenador, insinuando que su tiempo en Anfield podría concluir antes de lo que muchos anticipaban.

El desencadenante se produjo después del último partido de la liga, donde Salah fue reservado como suplente por tercera vez seguida en un empate 3-3 con el Leeds United. En la zona mixta, manifestó que se sentía traicionado, afirmando que lo habían “arrojado bajo el autobús”, haciendo una acusación clara hacia el club y su director técnico,Arne Slot. “He contribuido tanto a este club a lo largo de los años. . . especialmente en la temporada anterior”, expresócon evidente tristeza.

Salah expresó su descontento al señalar que, a pesar de haber renovado su contrato en abril, su situación ha sufrido ungiro radical. Para él, la confianza y la comunicación han desaparecido. Manifestó que “nadie” le ha informado sobrelas razones de su exclusión y que percibe que hay miembros en el club que no desean su presencia.

De acuerdo con lo manifestado por Salah, la situación se puede atribuir a una combinación de promesas nocumplidas, elecciones tácticas erróneas y una disminución de la confianza por parte del equipo técnico. Él opina que ha sido injustamente acusado de ser el culpable de las dificultades del conjunto, a pesar de que su contribucióncontinúa siendo significativa.

