¡INSÓLITO! Aficionados acusan a entrenador de regalar un partido por ser fanático del equipo rival

Un hecho insólito se vivió dentro del futbol argentino durante este fin de semana. Boca Juniors y Racing Club se enfrentaban en La Bombonera por las semifinales de la Liga Profesional a partido único. Los visitantes se quedaron con la victoria gracias al gol de Adrián Martínez, pero el entrenador del ‘Xeneize’ fue apuntado por ayudar al equipo rival, despertando una ola de comentarios en redes sociales.

Entrenador de Boca Juniors es acusado de ayudar al equipo rival

Claudio Úbeda, entrenador de Boca, decidió quitar a Ezequiel Zeballos del terreno de juego en el minuto 71, quien hasta ese momento, estaba siendo el mejor jugador del equipo local con diferencia. Al momento del ingreso de Alan Velasco, todo el estadio repudió la decisión de su director técnico con abucheos, mostrando su enojo por la insólita decisión que había tomado cuando el partido aún estaba en empate a cero.

Crédito: @BocaJrsOficial / X Claudio Úbeda durante un entrenamiento de Boca Juniors

Boca perdió fuerza en ataque y, 4 minutos más tarde, “Maravilla” Martínez marcó de cabeza el único tanto del encuentro, llevando a Racing a la final del futbol argentino. Incluso, el propio Leandro Paredes, campeón del mundo con Argentina y capitán del conjunto de Buenos Aires, mostró su enfado a la hora de la salida de Zeballos, reacción que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

🔥 "SACÓ EL MEJOR JUGADOR DEL PARTIDO (ZEBALLOS). EL CAMBIO PARECE QUE LO HIZO COSTAS"



🔥 "HOY JUGAMOS SIN TÉCNICO... UBEDA VENDIÓ EL PARTIDO"



😱 Los hinchas de Boca, FURIOSOS con su DT, luego de la eliminación en semis del #TorneoClausura pic.twitter.com/qA6YEhf16w — SportsCenter (@SC_ESPN) December 8, 2025

La reacción de la afición de Boca tras ser eliminados del torneo

Una vez finalizado el partido, distintos aficionados del ‘Xeneize’ fueron consultados sobre la opinión del encuentro y todos coincidían en su pensamiento: Úbeda regaló el partido. “Un desastre. Sacó al mejor jugador del partido. El cambio parece que lo hizo Costas (entrenador de Racing)”, dijo un fanático.

Mientras que otro soltó: “Hoy jugamos sin técnico. Ellos jugaron con dos técnicos: Úbeda y Costas. El mejor entrenador de Racing se llama Úbeda”. Finalmente, otro aficionado de Boca compartió su idea: “Lo saca al único jugador que desequilibró el partido para meter a un tipo que viene lesionado. Después no hizo más cambios”.

¡¡ATENCIÓN AL GESTO DE PAREDES CON EL CAMBIO DEL CHANGO ZEBALLOS!! ¡¡NO LE GUSTÓ NADA AL CAMPEÓN DEL MUNDO QUE TIENE BOCA!! pic.twitter.com/RQIaIcaEJx — SportsCenter (@SC_ESPN) December 8, 2025

De esta manera, Boca sumará tres años sin sumar títulos oficiales. El último había sido en el mes de marzo de 2023, hundiéndose en una crisis que rara vez ha pasado a lo largo de su historia.