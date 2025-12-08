Sergio Ramos responde a las burlas de Toluca y se hace de palabras tras la eliminación del Apertura 2025

Sergio Ramos se despidió de la Liga BBVA MX tras quedar eliminado con Rayados en el juego de Vuelta de las Semifinales del Apertura 2025; sin embargo, el defensa español no se fue sin dejar antes un recado para el Toluca.

Sergio Ramos se engancha con Toluca tras su eliminación del Apertura 2025

Sergio Ramos convirtió desde el manchón penal el descuento para los Rayados que no fue suficiente para eliminar al Toluca, pero tras buscar el balón para continuar el juego volteó a las tribunas para mandar callar a la afición escarlata con un simple gesto.

La imagen de Ramos callando a los aficionados del Toluca fue compartida en las redes sociales del Chorizo Power que ironizó sobre la eliminación del Monterrey. "Silencio, que la pandilla ya está descansando", escribió el club.

La imagen no cayó del todo bien en Rayados y Gerardo Arteaga se encargó de repostear la publicación con un mensaje directo en contra del Toluca y destacando la trayectoria de Sergio Ramos. "Tiene más historia él solo que el equipo y la ciudad", compartió el defensa.

El propio Ramos continuó la polémica y agradeció a Arteaga por la respuesta y minimizando la reacción del Toluca. "Gracias, querido Gerardo Arteaga pero los leones no perdemos el sueño por la opinión de las ovejas", respondió Ramos.

Además, el español también comparó los seguidores que tiene en redes sociales, que ascienden a más de 67.3 millones, con los que siguen al Toluca que son cerca de 680 mil.

Sergio Ramos se despide de Rayados

Sergio Ramos ya no podrá cobrar revancha de la eliminación de Rayados de las Semifinales del Apertura 2025, luego de que su destino estará lejos de la Sultana del Norte.

De acuerdo con diversos reportes, el futuro de Ramos continuará en el futbol de la MLS, el Arabia Saudita o de vuelta a Europa, pero aun está lejos del retiro a sus 39 años.

