¿Se va? Sebastián Cáceres habló sobre su futuro en el América

Después de conseguir su tercer título de Liga consecutivo con el América, el defensor central, Sebastián Cáceres, salió en defensa de su equipo; especialmente, por los señalamientos de los que fueron blanco en algunos pasajes del torneo.

“Muy orgulloso, es lo único que puedo decir en este momento, porque, a pesar de las dificultades que tuvimos en el camino, que todos nos daban por muertos, de que se habló mucha mierda del equipo, de que ‘vestidor roto’ e inventaron muchas cosas, creo que al final le terminamos cerrando la boca a todo el mundo. Es una de las características de este equipo, es la esencia de este club, nunca lo puedes dar por muerto y lo hemos venido demostrando hace año y medio”, le dijo a Azteca Deportes.

El zaguero uruguayo rebobinó hasta la semifinal para explicar las principales virtudes de las águilas de André Jardine.

“Además de la calidad, obviamente, el carácter que tienen todos, porque si no, no se explica el partido que le ganamos a Cruz Azul: última jugada, salimos a buscar el gol a pesar de tener todo en contra, porque ellos avanzaban con ese resultado; lo buscamos, lo conseguimos y sabíamos que, después de haber ganado de esa forma, era imposible que nos arrebataran la final”, declaró.

Sebastían Cáceres reveló detalles sobre su futuro en América



Desde hace seis meses, el charrúa ha sonado como posible refuerzo de otros equipos, dentro y fuera del continente. Hoy, todavía no piensa en dicha posibilidad.

“No lo he tenido en mente. Lo único que pensaba era recuperarme para poder jugar la liguilla; por suerte, lo pude hacer, me recuperé en un momento vital para el equipo, me reintegré para jugar el Play In y la liguilla, a pesar de que, físicamente, no estaba del todo bien, porque después de dos meses sin jugar y tener tantos partidos, no me daba, terminaba fundido”, comentó.

Para cerrar, se le preguntó: ‘¿Te quedas? Y él respondió: “En este momento, sí, no tengo ni idea”.