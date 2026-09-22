Fue histórico y campeón en América, en Europa lo quisieron y el club lo vendió al TRIPLE

El Club América se ha convertido en uno de los equipos que más jugadores ha exportado a Europa en los últimos años, más allá de que estos sean mexicanos o extranjeros. De hecho, el caso más reciente se dio en este mismo periodo de fichajes del torneo Apertura 2026.

Colectivamente, al América no le alcanza

Y es que, en los últimos días, la directiva del Club América confirmó la salida de Sebastián Cáceres, defensor uruguayo que fue pilar en el tricampeonato del equipo pero que, ahora, disputará minutos en la primera división de España a través del Celta de Vigo, conjunto celeste.

¿Cuánto pagó el América por Sebastián Cáceres?

Para muchos, Sebastián Cáceres fue el último gran líder que la defensiva azulcrema tuvo en el pasado, volviéndose un elemento vital en los títulos que el club consiguió de la mano de André Jardine. Sin embargo, lo que pocos saben es que su llegada a Coapa se dio a muy bajo costo.

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𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 📣 Sebastián Cáceres, novo xogador do Celta!



Acordo co @ClubAmerica polo traspaso do defensa, internacional con @Uruguay, que chega a Vigo ata xuño de 2030.



Benvido, @Seba4Caceres 🇺🇾🩵 pic.twitter.com/oLTIbbqWza — Celta (@RCCelta) September 1, 2026

De acuerdo con información del portal Claro Sports, en 2020 América pagó alrededor de 2.5 millones de dólares por la ficha de Sebastián Cáceres sin saber que, seis años después, venderían al charrúa por más del triple de lo que costó; es decir, entre 8 y 10 millones de euros.

Se trata, entonces, de un negocio redondo para la institución azulcrema toda vez que Cáceres no solo respondió en la cancha, sino también tuvo la oportunidad de hacerlo en el apartado económico. Por ende, América ha comenzado su búsqueda por reemplazarlo en esta misma temporada.

¿Cuáles fueron los números de Sebastián Cáceres en América?

Más allá de lo conseguido a nivel colectivo con el Club América, la realidad es que los números individuales de Sebastián Cáceres en seis años en Coapa también son dignos de mencionar. Y es que, en su etapa en el club, el uruguayo registró cuatro goles y dos asistencias en 209 juegos disputados.

