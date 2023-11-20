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El jugador del América que podría emigrar al Napoli

A falta de que termine el Torneo Apertura 2023; Sebastián Cáceres podría jugar sus últimos partidos con la playera del Club América en esta Liguilla

Sebastian Cáceres

Escrito por: Memo Gómez

El América se prepara para encarar la fase definitiva del Torneo Apertura 2023, en la espera de conocer a su rival que enfrentará en los cuartos de final, para pelear por conseguir el título número 14 en la historia de la institución.

Por su parte, aún no comienza ni la etapa de eliminación en el futbol mexicano, en el conjunto de Coapa comienzan a surgir los rumores alrededor sobre las posibles bajas y salidas, que el club americanista tendría de cara al Clausura 2024.

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Sebastián Cáceres es el elemento que más ha llamado la atención de distintos clubes del futbol europeo, sus recientes actuaciones representando a la Selección de Uruguay, en las Eliminatorias de CONMEBOL para un boleto al Mundial del 2026, bajo las órdenes del técnico Marcelo Bielsa.

A pesar de no tener mucha actividad en el presente campeonato al solo haber disputado 9 juegos en 17 Jornadas, el desempeño en las participaciones internacionales del zaguero central han generado el interés de escuadras de la Premier League, La Liga y hasta la Serie A.

De acuerdo al sitio digital EuropaCalcio, el Napoli estaría preparando realizar una oferta formal de unos 5 millones de euros para hacerse con los servicios del defensor “charrúa” y así poderlo incorporar a sus filas.

El actual campeón del balompié italiano podría estar dispuesto entablar las negociaciones con Las Águilas el siguiente mercado de fichajes en la ventana invernal para incorporarlo sus filas en enero del siguiente año o lo más pronto posible.

De acuerdo al portal digital especializado Transfermarkt, el futbolista de 24 años tiene un valor actual de 3.50 millones de euros, por lo que la directiva azulcrema podría permitirse recibir una cantidad mayor a la que esperarían.

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