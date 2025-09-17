Sebastián Jurado regresa a C.U ¿malos recuerdos?

Hay lugares a los que uno nunca quiere regresar, lugares donde pasamos cosas que nos cambiaron la vida y simplemente es mejor no volver, pero hay momentos en los que es inevitable y tienes que responder. Eso busca Sebastián Jurado este viernes. El portero nacido a unos kilómetros del puerto de Veracruz, figura con los extintos Tiburones y ahora guardameta de los Bravos de Juárez enfrenta a su ex “el más tóxico”.

Te puede interesar: La maldición que tendrá que romper Anthony Martial en los Rayados

El cuadro fronterizo visita la Ciudad de México y no en cualquier escenario. Cruz Azul frente a Juárez FC se jugará en el estadio Olímpico Universitario donde las palabras Cruz Azul y Ciudad Universitaria no le vienen bien al arquero de 27 años.

¡Partidazo en el Volcán! Tigres vs León Jornada 8 | Goles, polémicas y momentos épicos | Apertura 2025

Una tarde para el olvido

Sebastián Jurado vistió cuatro años la playera celeste y una de sus tardes más catastróficas bajo los tres palos celestes fue el 6 de diciembre del 2020. La semifinal de vuelta del Guardianes 2020, vivió una de los episodios más bochornosos en la historia del club cementero.

Pumas se sobrepuso a una desventaja de cuatro goles a cero y avanzó a la final eliminando a los dirigidos por Robert Dante Siboldi en aquellos tiempos. Lo curioso es que el portero titular de la máquina era José de Jesús Corona y ante algunas molestias y la ventaja abultada en el primer compromiso, Sebastián jurado fue requerido y disputó los 90 minutos.

Viviendo y convirtiéndose en uno de los capítulos de los más difíciles en su carrera, pero con una oportunidad más de regresar al lugar y frente al equipo en el que nunca pudo brillar.

PRÓXIMOS JUEGOS DE CRUZ AZUL

JORNADA 9

CRUZ AZUL VS JUÁREZ FC

JORNADS 10

CRUZ AZUL VS QUERÉTARO

JORNADA 11

TIJUANA VS CRUZ AZUL

JORNADA 12

TIGRES VS CRUZ AZUL

JORNADA 13

CRUZ AZUL VS AMÉRICA

Te puede interesar: Lo que se sabe de la nueva lesión de Henry Martín