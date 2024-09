Leyenda de Pumas revela los secretos para ganarle al América

Los aficionados de Pumas recuerdan con cariño a Jesús Olalde cuando le anotó un triplete al club América en un Clásico Capitalino. El ex delantero universitario sabe sabe lo que significa ganarle al América.

“Contra América, ese partido yo lo recuerdo mucho, porque justo yo estaba en duda para jugar, estaba lastimado con una lesión de varios días, me quedé sin entrenar y a veces es complicado, cuando no entrenas en la semana, si no estás bien, que puedas jugar con la confianza del técnico, lo platicamos con él y me dijo que era importante, que se aprovecharan bien esos días y en cuanto al descanso y que al final ya se iba a valorar si podía jugar o no. Él DT me dio esa confianza, esa oportunidad, alcancé a salir de esa lesión y bien, porque jugué todo el partido. Luego meter tres goles, imagínate”, mencionó Olalde en entrevista para Azteca Deportes.

Te puede interesar: ¿Mensaje a ‘Chicharito’? Amaury Vergara acepta errores en refuerzos de Chivas

Resumen Puebla 2-3 Pachuca | Jornada 9, Apertura 2024

El estratega argentino debe sumar si o si

Gustavo Lema deberá seguir sumando buenos resultados con los universitarios si quiere mantenerse en el banquillo lo que resta del torneo Apertura 2024.

“Es como es el torneo. No me sorprende y no me subo al caballo y decir que estamos quinto. Todo es parejo y muy cercano. Antes el clima era malo, pero no la situación. Hay que tomarlo con tranquilidad. Ahí vamos, ahí estamos. Lo tomo con naturalidad y como venía el campeonato no me sorprende. Tenemos buen plantel. Tuvimos la baja de Chino, de Ruva la semana pasada y Nacho durmió ayer en un hospital. El equipo se sobrepuso con creces. El equipo va por buen camino. Nos faltaban los resultados. Llegaron y se acomodó todo. Lo de la contundencia, muchas de las situaciones las generaron con movimientos individuales”, fueron las palabras del DT de los felinos.

Pumas llegará a este nuevo clásico con una mejor posición que el América y con buenas sensaciones luego de dos victorias consecutivas.

Te puede interesar: Los partidos que se ha perdido el Chicharito por lesión