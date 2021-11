Alphonso Davies espera que México disfrute el frío y la nieve

Canadá. El mejor jugador de la selección de Canadá Alphonso Davies le manda un mensaje a la selección mexicana previo al duelo que sostendrán este próximo martes en territorio canadiense.

“Las eliminatorias no son fáciles para nadie. México es un buen equipo, no es como que no nos espanten, sabemos que podemos competir con ellos y jugarles de tú a tú”, declaró Alphonso Davies desde el frío Canadá en atención a los medios de comunicación luego del entrenamiento de la selección de Canadá.

“Estamos trabajando para este día y para el clima. No sé qué decir de los mexicanos, pero espero que disfruten de la nieve y el clima. Va a ser muy competitivo para las dos partes y ganará el que más lo desee”, añadió el jugador del Bayern Munich.

“Estamos demostrándonos a nosotros mismos que podemos competir al más alto nivel y podemos llegar a la Copa del Mundo”, apunto Davies. “Somos jugadores con mucha calidad y carácter, hay mucho talento joven con mucha hambre de hacer las cosas bien y estamos listos para luchar por un lugar”.

Canadá se ubica en el tercer puesto de la tabla

Canadá se ubica en el tercer puesto del octagonal de Concacaf eliminatorio para la Copa del Mundo Qatar 2022 con 13 puntos, uno por debajo de la Selección Azteca y de los Estados Unidos luego de haberse jugado 7 jornadas.

La selección de la “hoja de maple” ya mostró su poderío ante México en el Estadio Azteca donde empataron a un tanto siendo en la mayoría del desarrollo del partido superior que los hombres dirigidos por el técnico argentino Gerardo “Tata” Martino.

México debe de tener un buen partido en todas sus líneas, principalmente en el sector defensivo, para poder sacar un resultado positivo de la cancha del Commonwealth Stadium en Edmonton.