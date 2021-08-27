La convocatoria de la Selección Azteca con sorpresas y ausencias

Con algunas sorpresas, este viernes se anunció la convocatoria de la Selección Azteca por parte del entrenador, Gerardo Martino, para los primeros tres partidos de la eliminatoria mundialista en inicios de septiembre.

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El ‘Tata’ llamó en total a 28 futbolistas para los próximos juegos ante Jamaica, Costa Rica y Panamá, en el camino rumbo a Qatar 2022. Sin embargo, hay algunos elementos que llaman la atención.

Dudas europeas

Primeramente el regreso de Raúl Jiménez a la Selección mexicana luego de su larga recuperación por el golpe en la cabeza. Además, porque la Premier League había señalado que sus clubes no prestarían jugadores a eliminatorias en países que no estuviera controlada la pandemia, aunque la FIFA buscaba intervenir en este inconveniente.

Un mismo caso para el defensa Johan Vasquéz, quien este mercado de verano fichó con el Génova de Italia. No obstante, la Serie A también había establecido el criterio de no ceder a futbolistas en esta fecha FIFA, pero parece que habrá negociaciones con los clubes.

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En cuanto a las ausencias, de las más significativas son las de Hirving Lozano y Héctor Herrera. Además de las negativas de los equipos en sus respectivas ligas, el ‘Chucky’ viene saliendo de su lesión en la Copa Oro y apenas pudo jugar sus primeros minutos con el Napoli, mientras ‘HH’ también presentaba molestias musculares y seguramente imposibilitaron sus llamados.

Los porteros

En la portería también hay polémica por las convocatorias de Rodolfo Cota y Jonathan Orozco, que han sido recurrentes, pero existen otros nombres que pudieron ser llamados. Mismo escenario tienen jugadores de menor renombre como José “El Avión” Ramírez y Osvaldo Rodríguez, del León.

Jugadores de Bronce a las eliminatorias

El resto son elementos habituales en las convocatorias del ‘Tata’ Martino, quien incluyó a 11 jugadores que estuvieron en Tokyo 2020, por lo que faltará ver si toma como base a dicho equipo que ganó la medalla de bronce.

Comienzo de las Eliminatorias

México comienza su camino a la Copa del Mundo Catar 2022 ante su similar de Jamaica en el Estadio Azteca,partido que podrás disfrutar en TV Azteca Deportes desde las 20:30 horas tiempo de la Ciudad de México, encuentro que podrás ver en VIVO por aztecadeportes.com , Azteca 7 y APP de Azteca Deportes.