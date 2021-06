Día 1 en Atlanta con la Selección; bienvenidos a The Walking Dead

Apenas pude dormir un poco la noche del miércoles para amanecer jueves. El vuelo a Atlanta para cubrir el partido de la Selección Méxicana contra Honduras salía a las 7 de la mañana, por lo que había que estar en el aeropuerto capitalino a las 4:30 am. Cuando tengo que despertarme a esas horas de la madrugada, literal, pongo 6 alarmas con tres minutos de diferencia porque me da pánico quedarme dormido y perder el vuelo como ya me pasó alguna vez en esta aventura de ser reportero de deportes.

Para muchos, este México vs Honduras es un partido “molero” más de la Selección Nacional, pero para mí, es uno muy importante en mi carrera profesional. Si bien en el Mundial de Rusia 2018 me tocó cubrir el Brasil vs México, en aquella ocasión, ni cerca iba como el reportero oficial de TV Azteca para la Selección, fui más bien como apoyo a mis compañeros Carlos Guerrero y Tania Ventimilla que tenían de fijo esa labor. Ahora es diferente, y por eso lo especial, porque es la primera vez que el área me encomienda esta tarea.

Te puede interesar: La derrota más dolorosa de la Selección Mexicana ante Honduras

No conocía Atlanta. Desde la ventana del avión de inmediato se nota que es un terreno verde lleno de bosque, un tanto nublado por la época. Una vez hechos los trámites migratorios y de la renta del coche, que fueron como dos horas, nos dirigimos hacia el hotel para dejar nuestras maletas y de ahí empezar a chambear.

Seguí durante varias temporadas la serie de zombies “The Walking Dead”, y sabía que en esta ciudad se habían grabado partes importantes de la trama. Mientras manejaba, veía los caminos angostos rodeados por árboles, negocios que me parecían muy similares a los que se notaban desolados en el mundo post apocalíptico de Rick Grimes, vías de tren que al horizonte se perdían entre el bosque y algo de lluvia que le daba ese toque especial. ¡Me sentí cómo en la serie! Ya nada más esperaba que me saliera “Michone” y el famoso sable en medio de un semáforo.

La Selección Mexicana ya está en su hotel de concentración en Atlanta

Durante el día, hicimos con Gerardo Velázquez de León enlaces y materiales que se ocupan para los noticieros y redes sociales. Hasta las 10:30 de la noche fue cuando llegó la Selección Azteca a su hotel de concentración y ahí estuvimos para darle puntual seguimiento al tema. Somos cinco medios nacionales los que estamos en Atlanta. La era de la pandemia sigue, ya que según me comentan, a un partido amistoso de este tipo llegaban tres veces más compañeros del medio.

🚨YA ESTAMOS EN ATLANTA🚨@OmarVV9 les sigue los pasos y trae lo último de la Selección Mexicana 🇲🇽#ConLosProta⚽🏀🏈🥊



🔴 EN VIVO: https://t.co/ZpRDkTU08k pic.twitter.com/JABtroxu0g — Los Protagonistas (@losprota) June 11, 2021

Te puede interesar: Rodolfo Pizarro ya eligió equipo para volver a la Liga MX

Este viernes será un gran día. Estaremos en las entrañas del Mercedes Benz Stadium, un recinto que desde afuera me dejó con el ojo cuadrado. Es impactante. Ya les contaré.