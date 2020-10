El mexicano que expulsó al argelino más famoso de Francia

A propósito del México vs Argelia de este próxima martes, vale la pena hablar del mexicano que expulsó al Argelino más famoso de Francia, así como lo lee.

Ustedes recordarán al árbitro mexicano, Arturo Brizio Carter, el actual titular de la Comisión de Arbitraje. Brizio expulsó, en una Copa del Mundo, nada más y nada menos que a Zinedine Zidane.

Sus padres tuvieron que dejar el país africano y emigraron a Francia en 1962. Años más tarde en 1972, nació Zinedine, en Marsella, Francia. Por eso el actual técnico del Real Madrid, tiene la doble nacionalidad, francesa y argelina.

Se jugaba la Copa del mundo de Francia 98. los locales partían como favoritos al igual que Brasil.

El 18 de Junio, Francia jugaba su segundo encuentro de la fase de grupos y se presentaba en el Stade France, ante más de 80 mil aficionados.

El rival era Arabia Saudita, que venía de perder con Dinamarca.

El árbitro era nada más y nada menos, que el Internacional mexicano Arturo Brizio Carter, quién hacía su debút en el certamen.

El partido era un mero trámite, al minuto 68 Francia lo ganaba 2 x 0, hasta que llegó una jugada al minuto 70, Brizio lo recuerda como si fuera ayer: “Francia había inaugurado el mundial en Marsella, y después jugó vs Arabia Saudita en el Stade de France, era su debút ante su gran público y viene una jugada en la cuál , yo voy viendo la jugada , por que habrá quien piense que es una cacería o que va uno cazando a la estrella y no es así, simplemente vas viendo las acciones y yo veo que un jugador, le pisa la cabeza a un adversario y no me queda la menor duda de que hay que expulsarlo, y cuándo saco la tarjeta roja, me percato de que era Zinedine Zidane. No había forma de echar marcha atrás, estaba yo convencido de que lo que había visto estaba en lo correcto y después el video me da toda la razón y una vez más FIFA, la pone buena, al árbitro mexicano y nos permite seguir adelante en el torneo”

Stade de Francia se quedó mudo por la acción de Arturo Brizio

El Stade de Francia reclamó la expulsión, pero la decisión, ya estaba tomada: "Él se queda sorprendido, al ver la tarjeta roja y después pasa mi lado, murmurando alguna cosa, que no alcance ni siquiera a escuchar y no hubo mayor repercusión, el técnico francés reconoció en una entrevista después del partido que había sido una equivoación de su jugador , y pues ya quedó como una anécdota que al final me ha acompañado toda mi vida”

Arturo Brizio, quien es Licenciado en Derecho, se caracterizó por ser un árbitro con cero tolerancia, por ello tiene un récord, que no le gusta presumir:

“El tema de las tarjetas rojas fue un tema que me acompañó en los mundiales, de hecho no creo que sea para presumir, pero yo tengo el récord de más expulsados en la historia de los mundiales, yo expulsé a 7 jugadores en 6 partidos, y bueno la primera fue la roja a Marco Antonio Etcheverry, que entró de cambio en el partido inaugural Alemania - Bolívia, se había remarcado mucho el tema de la violencia, veníamos de un mundial, en 90 muy mal arbitrado, con decisiones, en general en el torneo malas, ni siquiera polémicas, malas. Entonces se hizó demasiado hincapié en eso, entonces cuándo yo veo q hay una jugada sn balón, en dónde este jugador, que era un extraordinario futbolista, le da una patada sin balón a Lothar Mattheus, pues no va así y lo expulso. Afortunadamente la FIFA consideró que era lo adecuado y tuve la posibilidad de seguir dirigiendo partidos, incluso, fuí el único árbitro que dirigió un segundo partido en la primera ronda, yo pité después Brasil - Camerún dentro de la primera ronda y ahí fué lo que sucedió en ese partido”

Lo que es cierto es que Brizio fué uno de los mejores arbitros mexicanos y siempre recordará aquel momento, dónde todo un país, le reclamó la expulsión de su figura y estrella, Zinedine Zidane y que muy probablemente, a raíz de aquel hecho, Brizio no pitó la final de la Copa del Mundo de Francia 98: “Mi nombre estuvo en la urna, al final lo que había que hacer para estar o aspirar se hizo, la razón por la que no pasó, no es un tema que me ocupe o me preocupe, simplemente no se dió, pero no me produjo algún tipo de desagrado o mal sabor de boca por que me fui convencido de que lo que había que haber hecho se hizo”