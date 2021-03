El ‘Tata’ le resta importancia a no tener delanteros

La Selección Azteca se llevó una derrota anta Gales por marcador de 1-0 en duelo disputado en Cardiff este sábado, en la que no pudo contar con ningún centro delantero nominal, aunque esta situación no preocupa al técnico Gerardo ‘Tata’ Martino.

“El partido pasó por otro lugar. Me parece que nosotros debimos haber forzado más el juego por dentro. Teníamos superioridad en la mitad de la cancha y ahí debimos gestar mejor el juego. Lo del delantero centro en partidos como hoy es la culminación. El Chucky, quien ocupó ese lugar, tuvo dos situaciones. Es muy difícil que un centro delantero en un juego en el que rival nos espera atrás, tenga más situaciones de gol”, declaró el seleccionador en la conferencia de prensa.

Ni Henry Martín, ni Alan Pulido, pudieron participar por molestias físicas en el primer encuentro de México en esta gira europea. Mientras que Raúl Jiménez, a pesar de estar concentrado, todavía está imposibilitado para jugar. “No hay motivo para que estemos preocupados. Debemos estar ocupados de la situación, que cuando tenga un ‘9’ podemos jugar de esa manera, o cuando esté el Chucky, hacerlo de otra manera. Tampoco tendría algún problema en mencionar si el partido pasó por la ausencia de un ‘9’ de área, pero creo que no fue ese el problema”, señaló Martino.

El equipo se desordenó con el gol

Apenas es la segunda derrota de la Selección Azteca en la era Martino, sin embargo, el estratega no considera que haya sido la peor versión de su equipo. “Creo quel primer tiempo de Japón fue lo peor que vimos. Si bien nos faltó un poco más de claridad y precisión, no fuimos avasallados por el rival en ningún momento. Tuvo una sola ocasión e hizo un gol, que además no debió haber sido válido, por un fuera de lugar que tuvo más de medio metro”, mencionó.

Aunque sí reconoció que México se desconcentró mucho por la anotación de Kieffer Moore que cayó tras una posición adelanta en la jugada previa. “Una jugada muy grosera, no fue un offside fino y eso ya nos desacomodó. Los continuos roces. El árbitro dialogando. Creo que no supimos escaparnos de todo lo se generó en el partido”. aseguró.

Finalmente, de cara al siguiente encuentro de la Selección Azteca en esta Fecha FIFA, el técnico Gerardo Martino comentó lo siguiente. “La opción era no jugar, y si bien este año está cargado con equipos de Concacaf, sino jugábamos contra ellos no había rivales, entonces preferimos jugar dos en lugar de uno. Es bueno enfrentarnos contra Costa Rica en Europa”, sentenció el estratega. Con este panorama, México se prepara para medirse ante los ticos el próximo martes 30 de marzo, para culminar la gira europea, sentenció el argentino.