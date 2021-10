FIFA reitera postura por el grito homofóbico ¡Cero tolerancia!

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino volvió a levantar la voz respecto al grito homofóbico y la muestras de racismo que siguen presentándose en el futbol mundial, acotando que quienes incurran en actitudes de este tipo simplemente no tendrán espacio en un estadio.

El alto directivo de la FIFA se refirió a estas personas, como sujetos que viven en la antigüedad y que realizan acciones fuera del lugar.

“Sé que la Federación Mexicana de Futbol, con su presidente y los equipos, trabajan en erradicar estas costumbres idiotas”, comentó en una rueda de prensa el presidente del organismo rector del futbol a nivel mundial.

Infantino subraya que los insultos no tienen espacio en la FIFA

En los estadio a nivel mundial se siguen presentando situaciones de discriminación, por lo que Infantino fue enérgico al tocar el tema.

“Tenemos que ir, enfadarnos, celebrar, pero no vamos a insultar. Esta acción no es correcta. Todos los que no quieren ver, todos los que quieran vivir en la época de las piedras, que se queden afuera de los estadios”, acotó el presidente de la FIFA.

Cree que falta educación en el futbol

Pero Infantino, quien ha hecho una campaña para poder desaparecer estos insultos, indicó que a su entender también se trata de una falta de educación.

“Es intolerable aceptar hoy en un campo de juego o estadios aceptar gritos racistas”, abundó el dirigente y agregó que si esa es la educación que quieren mostrar y dar de ejemplo a las familias y niños en todas las plazas.

Los protocolos de FIFA

En el caso del grito homofóbico, la FIFA ha instaurado un protocolo de acción por si surge en algún estadio, teniendo primero llamadas de atención por el sonido local.

Si persiste, la siguiente acción es detener el encuentro por unos minutos y si continúa la manifestación, enviará a los equipos fuera del terreno de juego.

Si pese a las advertencias, el público o un sector sigue gritando, el cotejo se podrá suspender en definitiva.