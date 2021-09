Teun Wilke, un mexicano más que jugará en Italia

Hirving el “Chucky” Lozano, Johan Vásquez y Luka Romero no serán los únicos futbolistas nacidos en México que jueguen en Italia esta temporada. A ellos se les unirá Teun Wilke.

Teun Sebastián Ángel Wilke Braams como indica su nombre completo, es un delantero de 19 años nacido en la ciudad de Querétaro, pero de padres neerlandeses, que pasó por las fuerzas básicas de los Gallos Blancos, después continuó su camino en las categorías juveniles del SC Heerenveen y recientemente fue contratado por el SPAL, equipo que milita en la Serie B de Italia esta campaña, luego de haber descendido de la máxima categoría en 2020.

En su más reciente experiencia futbolística con los equipos Sub 17,18,19 y 21 del Heerenveen (2018 -2021), Wilke marcó dos goles en 26 partidos. Además ha formado parte de distintas categorías de la Selección Mexicana. Incluso estuvo considerado durante el proceso que llevó la escuadra subcampeona del mundo Sub 17 en Brasil. 2019 Sin embargo, Teun no llegó a territorio sudamericano, luego de ser cortado de último momento por el entrenador Marco Antonio “Chima” Ruiz.

#O17 won vanmiddag met 3-0 van De Graafschap 017. Hier de 1-0 van Teun Wilke Braams die de bal op weergaloze wijze binnen knalt. pic.twitter.com/A0ISN9UiGR — sc Heerenveen Academie (@scH_Academie) March 30, 2019

Cuando debutaría Teun Wilke

Hasta el momento, el SPAL suma una victoria sobre el Pordenone Calcio y una derrota frente al Pisa en dos partidos disputados dentro de la presente temporada de la Serie B italiana. Actualmente se preparan para enfrentarse a la Asociación Calcio Monza después de la Fecha FIFA, es decir, el sábado 11 de septiembre.

No apareció en la convocatoria

Habrá que esperar más para ver el debut del exfutbolista de los Pumas de la Universidad, Johan Vásquez con el Genoa de Italia, ya que el central sonorense todavía no fue convocado por el equipo de la Serie A para el partido amistoso que sostendrán este sábado frente al Alessandria de la Serie B. Cabe recordar que Johan no acudió a la convocatoria de la Selección Mexicana para los partidos de eliminatoria mundialista rumbo a Catar 2022 debido a que su equipo argumentó que presentaba una lesión.