Gerardo Martino molesto con Genoa y Wolverhampton

Gerardo Martino tuvo conferencia de prensa previa al arranque de las eliminatorias para Qatar 2022 donde México se medirá a Jamaica este jueves en el Estadio Azteca. El entrenador de la Selección Nacional expresó su disconformidad por la poca disposición que mostró Wolverhampton para la cesión de Raúl Jiménez. Recordó que la Federación permitió que el delantero no se quedara en la concentración del conjunto azteca en Copa Oro, para que pudiera estar con su equipo durante la pretemporada.

La FMF emitió un comunicado donde dejan abierta la posiblidad de que Jiménez pueda reportar para los compromisos ante Costa Rica y Panamá.

“La importancia de Raúl no hace falta resaltarla, es vital para nosotros contar con él sobre todo después de la lesión importante que tuvo. Hace mucho tiempo que no viene con nosotros. No hay esa reciprocidad que a veces a nosotros nos gustaría encontrar. La verdad es que no tengo una postura sobre cuántas son las posibilidades que Raúl tenga de venir después del primer partido” mencionó Martino.

El técnico argentino también lanzó un dardo contra el Genoa de Italia, equipo que recientemente adquirió al central Johan Vásquez y que había sido convocado para esta Fecha FIFA, pero que tuvo que ser dado de baja por una lesión.

“En el caso de Johan es una situación de una lesión que aparentemente arrastraba después de los Juegos Olímpicos pero también hay una situación del club bastante clara, donde se escudan detrás de una lesión que al futbolista no le hubiera impedido venir, pero optamos por dejarlo y no crearle inconveniente a Johan y que pudiese adaptarse a su nuevo club” expresó el Tata.

El estratega de la Selección Nacional también dio a conocer que Hirving Lozano solicitó no ser convocado para esta Fecha FIFA pues argumentó no estar al 100 por ciento tras el duro golpe que sufrió en la Copa Oro. Chucky ya ha participado en los últimos dos partidos del Napoli en la Serie A, siendo titular en el más reciente ante el Genoa.