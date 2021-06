México vs Australia Sub-23 en vivo | Rumbo a Tokyo 2020

México. El tercer encuentro de preparación de la Selección Azteca Olímpica rumbo a los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 enfrentando a su similar de Australia partido que podrás ver en VIVO por aztecadeportes.com , Azteca 7 y APP de Azteca Deportes, con el mejor equipo de analistas y narradores del mundo mundial a partir de las 12:50 horas tiempo de la Ciudad de México.

EN VIVO EL PARTIDO MÉXICO VS AUSTRALIA AQUÍ.

México juega su tercer partido de preparación en Europa, sus primeros dos fueron ante su similar de Rumania y Arabia Saudita. En el primer duelo la escuadra dirigida por Jaime Lozano se llevó el triunfo por un marcador de 1-0, el gol fue realizado por Jesús Angulo al minuto 75.

En el segundo partido la Selección Azteca igualó 1-1 ante la escuadra arábiga, México se fue arriba en el marcador con de Alejandro Zendejas al minuto 68 y al final del encuentro a través de la vía del penal, Aiman Ahmed empató el encuentro.

En los dos duelos, la selección mexicana ha mostrado poco nivel en el primer tiempo, cambiando radicalmente en el segundo medio.

México debutará en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 ante la selección de Francia el 22 de Julio, posteriormente se enfrentará a la selección de Japón el 25 de Julio y cerrará su la fase de grupos jugando ante la selección de Sudáfrica el 28 de Julio.

Te puede interesar: Conoce el lujoso estadio de Atlanta, sede para el México vs Honduras

Cuándo y dónde ver en VIVO México vs Australia

Cuándo: Sábado 12 de junio.

Hora: 12:50 pm (tiempo de centro de México).

Dónde: nuestro sitio, APP de Azteca Deportes y Azteca 7.

No puedes perderte el encuentro entre la Selección Azteca Sub 23 vs Australia por las pantallas de Azteca Deportes, con los mejores narradores y analistas del mundo mundial.