México vs Japón en vivo: horario y dónde ver el partido de la fecha FIFA

La Selección Mexicana se enfrenta ante la Selección de Japón este martes, en un partido de corte internacional, que se celebrará en la ciudad de Graz, Austria, donde ambas escuadras cierran su actividad en la Fecha FIFA.

El duelo lo podrás seguir por TV Azteca Deportes, en punto de la 1:30 P.M. a través de todas sus plataformas como aztecadeportes.com, la App de Azteca Deportes y Azteca Siete, con los comentarios y la narración de los mejores.

La Selección Azteca arribó el lunes por la noche a esta ciudad de Graz, para medir fuerzas ante los nipones, que buscarán otra victoria más, tras la conseguida ante Panamá el viernes pasado.

México por su parte, anhela la victoria que lo haga cerrar invicto en este 2020. Su último cotejo fue ante Corea del Sur el sábado, cuadro al que vencieron por 3-2.

Así llega México para el partido ante Japón

El cuadro de Gerardo Martino se medirá ante unos nipones, que de acuerdo al estratega, mantienen el buen futbol y el orden, especialmente en la salida, motivo por el cual la presión deberá ser constante.

Enfrentamos a una selección muy dinámica, con muy buena técnica individual, muy prolija para salir desde el fondo y con individualidades de mitad de cancha para adelante, muy desequilibrantes. En el caso nuestro, seguir afianzando una idea, independientemente del dibujo táctico que vayamos a emplear, seguir intentando, bajo nuestra forma de juego que es la que adoptamos hace dos años y tratamos de sostener

El timonel explicó que tenía dudas para alinear a Jesús Corona, por lo que no iniciaría como titular. Por otro lado se confirmaron las bajas de Héctor Herrera y César Montes, quienes resultaron lesionados.

Este será el sexto partido entre México y Japón en la historia

La Selección Azteca se encontrará por sexta ocasión en la historia ante Japón, en donde el saldo es favorable para los verdes.

Japón vs México

3-2

1996 amistoso

México vs Japón

2-1

1998 amistoso

México vs Japón

1-0

2000 amistoso

México vs Japón

2-1

2005 confederaciones

México vs Japón

2-1

2013 confederaciones



Japón sólo venció a México en uno de sus duelos, en el ya lejano 1996, desde entonces México ha hecho de las suyas y anhela poner una victoria más a la estadística en seis juegos.

México no repetiría el tridente ofensivo con Jiménez, Corona y Lozano

La Selección Azteca que se mide ante Japón, no iría con su ataque de lujo, compuesto por Raúl Jiménez, Jesús Corona e Hirving Lozano, pues el jugador del Porto, no está al cien por ciento y el timonel no arriesgará.





Sigue este partido y todos los detalles por aztecadeportes.com, la App de Azteca Deportes y Azteca Siete desde la 1:30 P.M.