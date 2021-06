México vs Panamá: El recuerdo del incidente de Javier Aguirre

México. A días de que se dispute la Copa Oro, la Selección Azteca enfrenta a Panamá en partido amistoso, por eso nos dimos la tarea de recordar un suceso qué pasó ante este rival donde Javier Aguirre, ahora técnico de los Rayados de Monterrey fue el protagonista y no de buena manera.

Era el 9 de julio del 2009 se jugaba la Copa Oro y Javier ‘Vasco’ Aguirre vivía su segunda etapa como técnico de la Selección Mexicana. Los aztecas jugaban contra Panamá cuando el técnico del combinado nacional pierde la cabeza al minuto 33 del segundo tiempo, ya que agredió al jugador Ricardo Phillips que venía corriendo por la banda, le tiró una patada lo que desató una pelea en el campo y que él se fuera expulsado. Lo suspendieron durante varios juegos y también tuvo que pagar una multa económica.

Hace 12 años Javier Aguirre no reconoció que sus acciones estuvieron mal ni que era actitud antideportiva, de hecho se justificó.



“El muchacho quiso hacer tiempo y yo intente robar el balón y me lo llevé por delante, pagué el castigo, no me justifico ni lo aplaudo, ahora veo hasta normal que los jugadores hagan tiempo”.

Javier Aguirre reconoció su error… hasta el 2020

Fue hasta el 2020 que el ‘Vasco’ reconoció que no había sido una buena actitud y el porque le dio una patada al jugador de Panamá.

“Le dije a mis jugadores, ‘cabr... tengo que hacer su trabajo, si te están pasando por encima, por lo menos que se vea actitud, que se vea garra’”.

“Los regañé, porque tuve que dar una patada que ellos no se atrevieron a dar en el campo. Puse el ejemplo, mal, pero se los puse. Tenía los ojos inyectados de sangre, nos estaban comiendo el terreno. Hay una jugada que lo ejemplifica, bueno dos, una se barre mi capitán Torrado, el rival salta y lo pisa, nadie le dijo nada. La otra, va un balón áereo, Ochoa lo sigue, se cuelga del arco y viene el delantero de Panamá y lo estampa contra la portería, los centrales en vez de ir a defender a Ochoa o mentarle la madre al rival, casi le piden perdón” - Javier Aguirre

En pocas palabras la frustración hizo que el estratega perdiera la cabeza.

12 años después de este episodio México se enfrenta otra ves ante Panamá,