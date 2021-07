Mónica Vergara destaca a sus rivales en partidos de preparación

La Selección Azteca Femenil buscará revancha este lunes cuando se vuelva a enfrentar ante su similar de Estados Unidos, la máxima potencia del futbol femenil en el mundo según el Ranking de la FIFA, algo que para la entrenadora del combinado nacional Mónica Vergara llena de motivación y experiencia a todas sus jugadoras, señalando que este tipo de rivales son de gran ayuda para elevar el nivel del equipo.

“La verdad es que somos unas convencidas de que las cosas que valen la pena y más a nivel mundial, siempre hay un costo que tienes que pagar para cambiar mentalidades y hábitos, incluso creencias, te tienes que enfrentar este tipo de equipos y escenarios, tener esa visión a futuro que nos ayuda a elevar el nivel de juego”, expresó Mónica Vergara.

Destaca la mentalidad de sus jugadoras

Por otra parte Mónica Vergara habló y se sinceró ante los resultados adversos que ha tenido la Selecciona Azteca Femenil, sin embargo destacó la mentalidad y la entrega de sus futbolistas.

“Los resultados no se nos están dando, pero me encanta la mentalidad que tienen las jugadoras, que de verdad saben que están siendo un impacto para nuevas generaciones, que es importante lo que hacen fuera y dentro de la cancha. Me parece que esto a largo plazo, puede dar resultado positivos. Me hubiera encantado que a estas potencias les hubiéramos podido ganar, pero empieza a existir mucha personalidad en el equipo, algo que me gusta mucho y creo que es algo que tenemos que hacer entender que estos partidos valen la pena, también es un compromiso muy grande para que puedan ver cómo se está trabajando”, agregó Mónica Vergara.

La Selección Azteca Femenil viene de ser goleada 4-0 el jueves pasado también por Estados Unidos y ahora las dirigidas por Mónica Vergara quieren sacar el carácter y dar la campanada en Estadio Pratt & Whitney en Connecticut, Estados Unidos.