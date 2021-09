Nacho Ambriz no ve la suya con el Huesca

España. El equipo del Huesca, dirigido por el mexicano Nacho Ambriz, empata sin goles con el Fuenlabrada y suma cuatro partidos sin saber lo que es la victoria en la Liga de ascenso española.

Huesca se encuentra en una crisis de resultados ya que en sus últimos cuatro partidos tiene un empate y tres derrotas para ubicarse por el momento en el sétimo puesto de la tabla con siete unidades por lo que varios críticos y aficionados piden la cabeza del técnico mexicano.

En conferencia de prensa al terminar el partido de la jornada 6 en el Estadio de El Alcoraz, Nacho Ambriz declaró:

“Ha sido un partido difícil, complicado. Los primeros 20 o 25 empezamos al ritmo de los primeros dos en casa: rápido y con buena circulación. A partir de allí, el rival empezó a acomodarse mejor, y nosotros a tener una circulación más lenta. Al final se nos complica y ellos toman un poco más de soltura. Pretendía que en los últimos minutos jugáramos en cancha de ellos y fue al revés”.



Nacho Ambriz y sus jugadores sienten la presión de no ganar

Después de varios partidos sin lograr el triunfo, Ambriz dijo acusar la presión en sus jugadores. “Llevas tres derrotas consecutivas, no te deja soltarte como quisieras. Los veo entrenar bien y aceptar lo que estamos trabajando. Salvo esos 20 o 25 minutos que sí lo hemos conseguido. Después no ha circulado bien la pelota y eso nos ha llevado incluso a dudar. No tenemos la confianza que teníamos al principio”, explicó el mexicano. “Nos hemos vuelto a ir mermando. Después, son muchas faltas reiterativas, muchos parones, como ya nos ocurrió en otro momento, y no nos hemos sabido adaptar. Tenemos que mejorarlo en casa”.

“No estoy satisfecho, pero no puedo decir que no han puesto lo mejor de sí los jugadores. No puedo decirles que no han peleado o corrido, pero no estamos finos como me gustaría a estar alturas para escalar en la clasificación”, culminó Nacho Ambriz.