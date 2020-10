Jiménez y Corona pueden hacerse cargo de esta generación: Gerardo Martino

A unas horas de medirse a Holanda en el primer partido de la gira por Europa Gerardo Martino, técnico de la Selección Azteca, realizó conferencia de prensa desde Ámsterdam. El entrenador argentino elogió lo hecho por Raúl Jiménez y Jesús Manuel “Tecatito” Corona. Los ve como los siguientes líderes del vestidor mexicano.

Hay ciclos que van cambiando. Lo que pasa con Raúl y Corona es que van tomando la estafeta que van dejando los experimentados. Los veo con posibilidades de hacerse cargo de esta generación. Gerardo Martino

Virgil Van Dijk desconoce el futbol mexicano

El “Tata” no le tomó importancia al desconocimiento del futbol mexicano que demostró el zaguero holandés Virgil Van Dijk. Aseguró que México debe ganarse un lugar en la escena internacional en partidos como el de este miércoles ante la Naranja Mecánica.

Parece trascendental pero es algo anecdótico. Nosotros tenemos que crecer por nosotros mismos, no para ver qué dicen los demás, seguramente si nosotros crecemos, mejoramos y trascendemos en el lugar que corresponde lograremos el objetivo que tenemos planteado Gerardo Martino

Carlos Rodríguez, uno de los futbolistas con más participación en el proceso de Martino, no pudo realizar el viaje por dar positivo a Covid-19. El entrenador nacional dijo que no le genera problema no contar con el mediocampista de los Rayados

No trastoca nada, no iba a formar parte del equipo (vs Holanda) ni siquiera ante alguna necesidad, ni en ningún momento. Probablemente empecemos a pensar en algunas variantes para el segundo partido (vs Argelia) donde sí teníamos pensado que forme parte. Gerardo Martino

No te pierdas el partido entre México y Holanda este miércoles a partir de la 1:15 pm a través de Azteca 7, aztecadeportes.con y la APP de Azteca Deportes.