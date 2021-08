Si hay problemas conmigo que me lo digan de frente: Chicharito

Luego de la Copa Oro en la que Gerardo Martino no convocó a Javier ‘Chicharito’ Hernández, el delantero del LA Galaxy rompió el silencio ante los rumores que lo colocan como un problema en el vestidor del Tri, señalando que nunca ha tenido problemas con los compañeros de la Selección Mexicana.

“Me sorprende muchísimo (no ser convocado porque no me llevo bien con los jugadores), porque nunca he tenido problemas con ninguno de mis compañeros. No lo he tenido para poder decirles lo bueno, ni tampoco me he callado para decirles mi opinión de algo que no estoy de acuerdo”, mencionó Hernández para la cadena norteamericana, ESPN.

“Si en la selección hay compañeros que tienen problemas, me gustaría que me buscaran y me lo dijeran de frente, así como lo he hecho”, agregó Chicharito.

Por otra parte, habló sobre el llamado de Rogelio Funes Mori, quien marcó tres anotaciones durante la Copa Oro que México terminó perdiendo ante Estados Unidos.

“Le escribí por Instagram lo que le quería desear, no tengo su número pero fue por redes sociales”, aseguró.

El último encuentro de Javier Hernández vistiendo los colores de la Selección Azteca fue el 7 de septiembre de 2019, cuando México venció 3-0 a Estados Unidos en un partido amistoso.

La temporada de Chicharito con el Galaxy

Durante la Temporada 2021 en la MLS, el ‘Chicharito’ registra 10 anotaciones con el Galaxy en 10 partidos jugados, colocándose como uno de los máximos goleadores del torneo por debajo de Gustavo Bou del New England Revolution y Raúl Ruidíaz, que milita en el Seattle Sounders. Ambos han marcado en 11 ocasiones.

Luego de 18 encuentros, el equipo dirigido por Greg Vanney se ubica en la tercera posición de la Conferencia Oeste con 32 puntos. Su próximo compromiso será el día 14 de agosto cuando visiten a Minnesota en la cancha del Allianz Field.

