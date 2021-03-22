Tv Azteca transmitirá en vivo Gales vs México

Regresa la Selección Mexicana. El conjunto Tricolor vuelve a la pantallas de AztecaDeportes, en el primer encuentro del año para el equipo que dirige Gerardo “Tata” Martino, cuando se vean las caras ante el conjunto de Gales, en el Estadio de Cardiff City, el próximo sábado 27 de marzo, en punto de las 13:30 horas

El “Tri” tendrá una mini gira europea en la que se medirá, además de a los de Gran Bretaña, a la Selección de Costa Rica, en Austria. El segundo duelo se disputará el martes 30 de marzo, a las 14:00 horas.

La Selección Mexicana no conoce la derrota desde la llegada del “Tata” Martino. En total, suma 17 triunfos por un par de empates; además del título de la Copa Oro en 2019.

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Contra equipo europeos, Martino solo se ha medido ante Holanda, y salió airoso con triunfo por marcador de 1-0. Asimismo, contra selecciones “del otro lado del charco” tiene encuentros ante Argelia (2-2), Corea del Sur (3-2) y Japón (2-0), para dejar su marca con tres triunfos y el empate ante los africanos.

Esta será apenas la quinta ocasión en que México se mida ante Gales. La primera fue en el Mundial de Suecia 1958, con empate a un tanto; luego un amistoso cuatro años más tarde, con victoria de 2-1; otro encuentro de preparación en 2012 con triunfo de 2-0; la última vez que se vieron las caras fue previo al mundial de Rusia 2018, en el que igualaron sin goles.

La Selección de Gales contará con su máxima figura, Gareth Bale. El jugador del Tottenham fue convocado para los tres compromisos que tienen en esta fecha FIFA. Primero ante Bélgica, el miércoles 24 y el martes 30 contra República Checa, entre esos dos partidos se encuentra el de México.

Cómo ver el México vs Gales EN VIVO

Cuándo: Sábado 27 de marzo

Hora: 1:30 PM (Tiempo del centro)

Donde: nuestro sitio, la app oficial de TV Azteca Deportes y Azteca 7.

No te pierdas el encuentro de México vs Gales con la mejor narración del mundo mundial y acompaña a Christian Martinoli, el Doctor García, Zague, el Inmortal, Warrior, David Medrano e Inés Sainz.

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