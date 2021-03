TV Azteca transmitirá en vivo México vs Costa Rica

México inició su actividad del 2021 con una gira europea. Su primer rival fue la Selección de Gales, los dirigidos por el legendario Ryan Giggs se llevaron la victoria por la mínima diferencia en Cardiff y le dieron su segunda derrota al estratega del conjunto mexicano en lo que lleva en el banquillo tricolor.

La gestión de Gerardo ‘Tata’ Martino con el combinado azteca ha entregado buenos resultados desde su llegada en 2019. Suma 20 partidos en el banquillo tricolor y desde que es el timonel del combinado mexicano, tiene 17 victorias, un empate y dos derrotas.

Su segundo enfrentamiento en esta gira Europea, será ante un rival conocido. La Selección de Costa Rica sera la segunda prueba en el año y se disputará en Austria. También podrás disfrutar las clases particulares con el equipo de Fut Azteca.

Cómo ver el México vs Costa Rica EN VIVO

Cuándo: Martes 30 de marzo

Hora: 1:30 PM (tiempo del centro)

Cómo: nuestro sitio, la APP de Azteca Deportes y la señal de Azteca 7

TE PODRÍA INTERESAR: MÉXICO SE PODRÍA QUEDAR FUERA DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS

Es una importante rivalidad en la Concacaf

Este enfrentamiento ha creado un rivalidad importante en la Concacaf, siempre que se encuentran en las Eliminatorias para el Mundial o en la Copa Oro, se dan partidos memorables. Recientemente se enfrentaron en el Preolímpico las selecciones sub 23 de cada nación y la rivalidad se vivió de buena manera. México no entregó una buena exhibición ante el conjunto galés y espera reivindicarse con una victoria en el encuentro que cierra este ciclo europeo. ‘Tata’ Martino no ha conocido la derrota ante rivales de la Concacaf.

No te pierdas el partido de México vs Costa Rica por las pantallas de Azteca Deportes, podrás disfrutar de la mejor transmisión y al mejor equipo de analistas. Ya sabes que no te puedes perder las clases particulares. ¡Te esperamos!