Uriel Antuna quiere volver a Europa, exclusiva para Azteca Deportes

En el paso perfecto que lleva la Selección Azteca en el Preolímpico de Guadalajara, uno de los referentes del equipo ha sido Uriel Antuna. El atacante mexicano vive un gran momento, que lo hace anhelar con jugar en Tokio y además admite que tiene la “espinita clavada” de regresar a Europa. Incluso se habla de la posibilidad de que a finales del torneo vaya a jugar futbol italiano.

En entrevista exclusiva con Azteca Deportes, el también futbolista de las Chivas habló de sus inquietudes, sus sueños para el verano, y lo que significa el próximo partido de las semifinales ante Canadá. Aunque confiesa que tiene una deuda pendiente. “Mi principal motivación es mi familia. El trascender, el poner un ejemplo, seguir creciendo. Uno de mis más grandes sueños es regresar a Europa, sí o sí. Siempre me quedé con esa espinita, de hacer una carrera exitosa allá”, declaró Antuna.

En el último juego ante Estados Unidos, el atacante marcó el gol del triunfo, lo que puso de nuevo los reflectores sobre él. Incluso existiría un interés del futbol italiano por sus servicios. Sin embargo, señala que su prioridad por ahora es el Preolímpico. “Estamos haciendo las cosas bien. Estamos a un pasito de eso que muchos soñamos, que es estar en unos Juegos Olímpicos. Falta un partido. Sabemos lo que es Canadá, vamos a tomarlo con tal responsabilidad”, apuntó.

A pesar de contar con la localía de disputar los encuentros en Guadalajara, existe la preocupación por el grito prohibido que se ha escuchado en las gradas. Por lo que Uriel Antuna manda un mensaje a la afición. “Qué lástima que se repiten este tipo de cánticos. La verdad que no nos beneficia, ni a nosotros, ni a la afición. Invitarlos a que no lo sigan haciendo. Hasta que no pasan las cosas, es que se dejan de hacer. A mí no me gustó, aunque fuera para el rival, porque al final de cuentas, si llega haber una sanción es sobre la afición. Para mí cuenta mucho que estén presentes y nos estén apoyando. Sería muy lastimoso que siguieran con eso y no los dejaran entrar a los estadios”, aseguró.

Finalmente, sobre los compromisos que tendrán las Selecciones Nacionales en el verano, el futbolista tiene la ilusión en un torneo en particular. “Donde me toque estar, así sea en la Copa Oro o en los Olímpicos, pero la verdad que unos Juegos Olímpicos sólo se viven una vez, si bien te va y si tienes suerte juegas dos veces. Donde yo esté voy a tratar de dar mi máximo, por México, por mi país, por mi familia”, sentenció.

Para esto, la Selección Azteca tendrá que disputar el pase a Tokio cuando este domingo enfrenten a Canadá, en las semifinales del Preolímpico. Las cualidades que ha mostrado Antuna en el Preolímpico, podrían darle oportunidad de regresar al Viejo Continente.