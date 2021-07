Yon de Luisa preocupado por los arbitrajes contra la selección

El directivo fue claro con la molestia de la Federación Mexicana de Fútbol tras el polémico arbitraje del “tico” Ricardo Montero en el primer juego del combinado mexicano en la Copa Oro, donde el futbolista del Napoli Hirving “Chucky” Lozano salió lesionado y fue dado de baja del certamen por un fuerte choque dentro del área.

“Tenemos una gran preocupación porque no es del partido pasado, este es un comportamiento que hemos visto desde el torneo de la Liga de Campeones de la Concacaf, hemos decidido mandar una serie de comunicados el día de hoy a la secretaría general de la Concacaf y a la secretaría general de la FIFA externando esta preocupación por la integridad del jugador mexicano, ya no podemos permitir que nuestros jugadores salgan lesionados en los partidos que sean de la Concacaf”, externó Yon de Luisa en conferencia de prensa.

Podría interesarte: Horario y dónde ver en vivo México vs Guatemala | Copa Oro

Por otro lado, De Luisa, habló sobre el grito homofóbico que le ha causado muchos problemas al futbol mexicano y que incluso al aparecer en el juego ante Trinidad en varias ocasiones, habría la posibilidad de que el partido que hoy juega nuestra selección ante Guatemala sea a puerta cerrada.

“Obviamente condenamos el grito en su totalidad, condenamos lo que pasó hace escasos días en Dallas en nuestro partido contra Trinidad y Tobago, me parece que durante el partido existieron equivocaciones en el manejo del protocolo que no se llevaron a cabo de manera correcta y eso puede o no haber influido, por ahora no hemos sido notificados todavía de ninguna sanción, nos preguntaban el día de ayer si había la posibilidad de jugar a puerta cerrada, entendemos que esta es una de las opciones que está revisando la Concacaf pero finalmente al día de hoy no tenemos no tenemos ninguna información de ellos seguramente en las próximas horas tendremos comunicación directa”, expresó el presidente de la FMF.

Tal vez te interese: Las lesiones, el calvario de Alan Pulido con la Selección Azteca

La Selección Azteca enfrentará a Guatemala a las 20:30 horas en donde buscará su primera victoria del certamen.