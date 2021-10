Tata Martino anunció las bajas para el juego ante El Salvador

El argentino Gerardo ‘Tata’ Martino, seleccionador de México, aseguró este domingo que su equipo saldrá a buscar la victoria en los cuatro encuentros como visitante que se acercan en la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial de Catar.

México visitará en sus cuatro próximos compromisos a El Salvador, el próximo miércoles, Estados Unidos y Canadá, en noviembre, y Jamaica.

Resumen: México vs Honduras | Octagonal Concacaf

“Vamos a intentar lo que hicimos hoy y obviar el hecho de ser visitantes o el intenso frío que podría haber en Cincinnati o en Edmonton; vamos a buscar los partidos, aunque ahora solo tenemos en mente el próximo ante El Salvador y buscaremos ganarlo”, dijo.

México goleó este domingo por 3-0 a Honduras y recuperó el primer lugar de la eliminatoria con 11 puntos, tres más que Estados Unidos y Panamá, segundo y tercero en ese orden.

Martino mostró complacencia porque, después de una mala demostración el jueves ante Canadá, con el que empataron 1-1 en el Estadio Azteca, sus jugadores volvieron a la principal característica del Tri desde que él tomó el mando como estratega, ser activos y buscar los partidos.

“Para nosotros a lo largo de estos tres años la excepción fue Canadá. Nos ha tocado ganar, empatar y perder, pero nunca fuimos pasivos ni elegimos retroceder; la excepción fue ese partido (con Canadá). Hoy plantemos volver a lo que hemos intentado siempre, una buena circulación, buena elaboración y presión alta”, agregó.

Busca el buen rendimiento

Al referirse a su proyecto rumbo al Mundial, Martino defendió su idea de combinar a veteranos con jóvenes y no insistir en la edad, sino en lo que aportan con su rendimiento.

“No hablo de mayores o menores, hablo de un plantel; tenemos futbolistas de amplio recorrido y un grupo que busca su lugar de la mejor manera. Estamos tratando de tener el mejor plantel posible y cuanta mas variedad tenemos mejor se puede elegir”, indicó.

El entrenador confirmó dos bajas para el duelo ante los salvadoreños, la de los defensas Jorge Sánchez, lesionado, y César Montes, suspendido, y explicó que el delantero Henry Martin presenta una molestia no grave y no lo ha puesto en la alineación para no exponerlo.

“El que no pueda jugar, no va a hacer el viaje”, concluyó.

EFE