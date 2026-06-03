Inglaterra: la historia de la selección que llega como máxima candidata a conquistar La Copa Mundial de la FIFA 2026™
Inglaterra vuelve a ilusionar a millones de aficionados con una generación repleta de estrellas y un objetivo claro: terminar con una sequía de 60 años sin levantar el trofeo más importante del futbol mundial. Con figuras como Harry Kane, Jude Bellingham y Bukayo Saka, la selección inglesa llega a La Copa Mundial de la FIFA 2026™ como una de las grandes favoritas al título.
La Selección de Inglaterra llega a La Copa Mundial de la FIFA 2026™ con una de las plantillas más talentosas del planeta y el sueño de conquistar su segundo campeonato mundial. Desde su histórica coronación en 1966 hasta la actual generación encabezada por Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka y Declan Rice, los ingleses han construido una historia llena de expectativas, grandes jugadores y momentos inolvidables. Bajo la dirección de Thomas Tuchel, Inglaterra buscará poner fin a seis décadas de espera y confirmar su condición de candidata al título.