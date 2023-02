Selección Mexicana busca redimirse en la Revelations Cup

La Selección Mexicana Femenil está a horas de enfrentar su último duelo de la Revelations Cup, en el que se enfrentarán a Colombia por el trofeo del torneo amistoso.

La escuadra de Pedro López llega a este partido con cuatro puntos después de un triunfo ante Nigeria y un empate con Costa Rica, igual a la situación de las Cafetaleras.

Febrero el mes del amor, marzo el mes de la Selección Azteca

La llegada del estratega español al banquillo del cuadro azteca significó el inicio de un nuevo proceso de cara a la Copa del Mundo de 2027, así como el regreso de Charlyn Corral al equipo y nuevas oportunidades para jugadoras jóvenes, como Natalia Mauleón y Aylin Aviléz.

Al respecto, Corral declaró que ha sido un buen proceso, “tenemos una mezcla de experiencia con gente joven. Hay que ser pacientes, es un proceso y muchas estamos jugando juntas por primera vez”, constató la delantera de Pachuca.

Asimismo, Stephany Mayor también alabó la llegada de estos nuevos elementos, “esta selección tiene un futuro prometedor, hay jugadoras jóvenes y jugadoras ya experimentadas y creo que, con este trabajo, en el futuro se vislumbra que van a surgir más y más talentos”, comentó la Generala.

México y su nuevo proceso con Pedro López

Con López en la dirección técnica, la Selección Mexicana apenas ha enfrentado tres partidos, dos en el actual torneo y un amistoso ante Chile a finales del año pasado, sobre esto, Kenti Robles, capitana del equipo contó “seguiremos en tono ascendente, tenemos muchas ganas de trabajar y aprender porque Pedro es un gran entrenador”, dijo.

La misma defensa del Real Madrid declaró que Pedro López les da indicaciones claras sobre cómo enfrentar a cada rival, “nos da toda la información bastante masticada para que nosotras lleguemos con los detalles listos, qué es lo que quiere y qué demanda cada partido”, dijo Robles.

Charlyn Corral se despide del Mundial con México

La Revelations Cup le ha servido a las escuadras nacionales como preparación para el Mundial que se disputará en julio, menos a México, que no logró la clasificación a la justa mundialista después de sumar tres derrotas consecutivas en el Campeonato Concacaf W.

En ese torneo, Charlyn Corral no estuvo por problemas con Mónica Vergara, quien entonces era la timonel del equipo; con base en esto, la delantera no quiso hablar sobre lo que le faltó al conjunto para clasificar.

“Yo no sé, yo no estuve. Ahí hablar sería de algo que desconozco, pero en este proceso he visto que tenemos que tener una idea de juego y explotar nuestras cualidades”, dijo, “hay que adaptarnos a lo nuevo y talento hay. Estamos iniciando y no sabremos qué podrá venir después”, dijo.

Pero no todo es malo, cuando la misma capitana asegura que estar en Selección ha sido como estar en casa, “hemos formado una familia. Todas venimos con el deseo de aportar, de crecer como personas y en lo futbolístico. Somos un equipo muy unido que lo damos todo una por la otra”, cerró.