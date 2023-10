Los partidos que le restan a la Selección Mexicana en el 2023

Se termina el año y la Selección Mexicana tiene bastante actividad todavía en el 2023, pero primero va a enfrentar dos duelos en esta Fecha FIFA del mes de octubre. Este sábado 14 enfrentarán a Ghana, para tres días más tarde, jugar ante Alemania, ambos encuentros amistosos que se disputarán en Estados Unidos.

No te pierdas los dos duelos del combinado que dirige Jaime Lozano, por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes; frente a los africanos nos vemos a las 6:00 PM, mientras que contra los teuntones sinotinízanos a las 5:50 PM (ambos tiempo del centro de México).

Entrevista exclusiva con Raúl Jiménez previo a México vs Ghana

El calendario de la Selección Mexicana lo que resta de 2023

Tras estos dos partidos, a la Selección Mexicana le restarían tres enfrentamientos más en lo que resta de 2023: dos en noviembre y uno más en diciembre, son los que se han anunciado hasta el momento. En el decimoprimer mes del año, México enfretará a algún rival —aún por definirse— de la Concacaf, esto porque en esa Fecha FIFA jugarán los Cuartos de Final de la Nations League.

De hecho, esos dos partidos de ida y vuelta son de vital importancia para Jaime Lozano, pues acceder a las Semifinales del torneo continental, también les asegura un boleto para la Copa America del verano de 2024. Por si fuera poco, en el partido de locales, podrían regresar al Estadio Azteca, para despedir el inmueble, previo a las remodelaciones que sufrirá y por lo que estará cerrado por un tiempo.

Para cerrar el año, en diciembre se tiene confirmado un partido contra Colombia, el día 16; este partido será de caracter amistoso y al no ser Fecha FIFA, Lozano solo podrá llamar a jugadores de la Liga BBVA MX, siempre y cuando sus equipos no estén en la Gran Final del Apertura 2023, que se jugará, en caso de que no llegue León, el 17; si la Fiera estuviera, se recorrería unos días, ya que los Esmeraldas estarán en el Mundial de Clubes del 12 al 22 de ese mes.