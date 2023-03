Selección Mexicana | Calendario de partidos marzo 2023

La Selección Mexicana vive una reestructuración en todos sus niveles, con la renuncia de Yon de Luisa al frente de la Federación, el puesto aún queda con la interrogante de ver quién será el elegido por los dueños para ocupar el importante cargo. Mientras tanto a nivel más deportivo, la designación de Diego Cocca como nuevo director técnico supondría también un cambio generacional en la plantilla azteca de cara a los siguientes compromisos de la Nations League.

Diego Cocca ha estado muy atento de los partidos disputados dentro del Clausura 2023, visitando los palcos de los principales duelos. Algo que podría tener como consecuencia una convocatoria completamente diferente a lo que vimos en el Mundial de Qatar 2022.

¿Cuál es el calendario de la Selección Mexicana en sus próximos compromisos?

Diego Cocca tendrá su primer compromiso dentro de Nations League. El estratega argentino despejará dudas de los posibles convocados unos días antes, donde se conocerá quién podrá ser el hombre gol en su esquema, Henry Martin y Santiago Giménez se mantienen como principales candidatos para ocupar el eje del ataque de la Selección Mexicana en los duelos dentro de la competencia de la Concacaf.

23 de marzo 2023

Surinam vs Selección Mexicana | Con sede aún por decidirse dentro de la Nations League.

26 de marzo 2023

Selección Mexicana vs Jamaica | En el Estadio Azteca

El compromiso del 26 de marzo supondrá la presentación de Diego Cocca al frente de la Selección Mexicana en territorio nacional. El coloso de Santa Úrsula le dará la bienvenida al nuevo proyecto del estratega argentino con miras a la Copa del Mundo de 2026 que será albergado en conjunto por Estados Unidos, Canadá y nuestro país.

Fechas FIFA

La primera fecha FIFA para Diego Cocca será entre el 20 y 28 de marzo; tiempo en el que los federativos de la Selección Mexicana esperarán concretar algún rival de ‘peso’ para medirse en territorio de los Estados Unidos. De momento no hay algún reporte de tener algún partido en Europa.