Selección Mexicana, entre las peores de Qatar 2022 en esta estadística

A pesar de que ya fue eliminada en la Fase de Grupos del Mundial de Qatar 2022, siguen apareciendo datos que dejan en evidencia la razón por la que la Selección Mexicana se despidió en la primera ronda. Ahora, una serie de datos compartidos por la FIFA revelaron que el conjunto azteca fue una de las peores en dos rubros.

El cuadro dirigido por el Tata Martino fue una de las que corrió menos, aunque aparece por encima de Argentina y Ecuador. En total, recorrió en el campo 108 kilómetros, superando los 105 del conjunto ecuatoriano y de la Albiceleste. Cabe destacar que de estos tres equipos, solamente Argentina sigue peleando por el título en la Copa del Mundo.

Te puede interesar: Posibles candidatos para ser director técnico de la Selección Mexicana

"Vemos que los que tienen más balón, corren menos, porque una vez que tienen el balón, ya no necesitan seguir corriendo, no están en fase defensiva. Estoy seguro que Argentina puede aumentar esta estadística", señaló Arsene Wenger, exentrenador del Arsenal y director de Desarrollo Mundial del Futbol de la FIFA.

Por otra parte, Estados Unidos fue la selección con más kilómetros recorridos con 123, junto con Australia.

Poca contundencia de la Selección Mexicana

La data de la FIFA también dio a conocer que el cuadro dirigido por el Tata Martino fue el cuarto equipo que más disparó a portería en la Fase de Grupos, pero solo pudo marcar dos goles. Eso derivó en un promedio de 7.5 intentos para poder enviar el balón a las redes.

En ese rubro, Alemania fue la mejor selección con más disparos, pero tanto los teutones como los aztecas quedaron fuera en la primera ronda.

Te puede interesar: Gallardo acepta "conformismo" de jugadores de la Selección Mexicana

"Los nueves ya no son siempre los nueves, ya no se espera que ellos siempre anoten. Es un problema que tenemos con el nueve, desde que tenemos a Miroslav Klose. Falta precisión en el remate y un anotador claro", señaló Jürgen Klinsmann, extécnico de la selección germana y parte del grupo técnico de FIFA.

