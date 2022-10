OFICIAL: La Selección Mexicana presenta a su nuevo técnico

Inicia una nueva era en la Selección Mexicana Femenil, comandada por el Técnico Pedro López quien ganó todo en categorías inferiores con el representativo nacional de España, ahora quiere nuevos retos en su vida; como una selección mayor. Aquí los detalles de su conferencia de prensa en marco de su presentación oficial.

El Técnico Pedro López de la mano de Andrea Rodebaugh, Directora de las Selecciones Femeniles Mexicanas comanda el inicio de una nueva era en el balompié femenino, una era que busca que el trabajo que empezó desde hace 15 días llegue a su clímax en el Mundial del 2027.

Las palabras del nuevo DT de la Selección Mexicana

En el centro de alto rendimiento se realizó una conferencia de prensa para presentar oficialmente al español como el nuevo estratega de la selección femenil mayor; Pedro López se mostró muy entusiasmado por recibir esta oportunidad ya que será la primera ocasión en su carrera donde dirija una selección mayor.

“Lo que son categorías inferiores ya había podido disfrutar todos los retos, todos los retos que había podido tener los superamos y justo en ese momento en el cual superamos el último reto que era ese Mundial Sub 20 me aparece esta propuesta y como a cualquier profesional investigas y es sales de la zona de confort en la que ya domino que siento que ya cada campeonato es un campeonato más, llegaba a una Final y no era una Final especial, sentía que era una Final más.” – Pedro López

Las capitanas de la selección como Kenti Robles, Rebeca Bernal, María Sánchez y Stephany Mayor acudieron a la conferencia para respaldar al español.

“Ahora estamos con Pedro le damos la bienvenida, tenemos muchas ganas de empezar, estamos muy ilusionadas yo creo que es trabajar día a día porque al final todos amamos tanto México que sabemos lo que este país representa para nosotros y queremos ponerlo donde merece.” - Kenti Robles

El estratega aseguró que inclusive la similitud que hay entre la cultura española y la mexicana al igual que las características físicas y técnicas de las jugadoras aztecas y béticas fue lo que lo impulsó a tomar este proyecto, además de la confianza por parte de la directiva.

México no clasificó al Mundial Femenil que se disputa en el 2023 en Australia y Nueva Zelanda, tampoco a los Juegos Olímpicos de Parías 2024, sobre el nivel futbolístico que hay en la CONCACAF declaró lo siguiente.

“El entorno CONCACAF lo conozco hasta que incluso he trabajado en Costa Rica se del potencial de grandes selecciones que son referentes mundiales como Estados Unidos y Canadá, mi duda era si realmente México que es un país a nivel de futbol con mejores estructuras y potencial y creo que de verdad podemos hacerlo.(…) Jamaica, Haití, Panamá y Costa Rica te pueden ganar un partido, cada vez el contexto de CONCACAF es más competitivo”.

Pedro López es actual campeón del mundo con la Selección de España Sub 20, también se coronó en el Europeo sub 19 de este mismo año y presume otro título mundial en la categoría sub 17. Yon de Luisa Presidente de la Federación Mexicana de futbol declaró los objetivos a corto plazo que hay con la llegada del español al banquillo azteca.

“El cómo vamos a trabajar hoy con un campeón del mundo como es Pedro, sin lugar a dudas traerá cosas muy importantes, novedades, cosas que vemos diferentes y creo que en ese sentido de complementaros será una experiencia muy positiva.” – Yon de Luisa, Pdte. de la Federación

Por su parte Andrea Rodebaugh aseguró la continuidad de Ana Galindo al frente de las Selecciones mexicanas en categorias inferiores y que cuando hubiera el ingreso de una nueva estratega se informaría al resto. Por ahora Galindo se prepara para hacer su debut en el Mundial sub 17 que se celebra en la India este mismo mes.

La Selección Femenil mayor continuará con sus trabajos de preparación de cara al partido del próximo 10 de octubre cuando se mida a Chile, en el paron de la Fecha FIFA Femenil.