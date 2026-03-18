Juega en Europa, vale una fortuna y Javier Aguirre no puede citarlo en México por una lesión “sin cura”

Javier Aguirre ha sufrido dolores de cabeza a la hora de armar la convocatoria de la Selección Mexicana en los últimos meses. El combinado nacional cuenta con varias bajas por lesión y una de las que el entrenador más lamenta es la ausencia de César Huerta. El delantero de 25 años no ve minutos en cancha desde el mes de octubre del año pasado y todo se debe a una lesión “sin cura”: la pubalgia.

Por este motivo, el futbolista de Anderlecht de 5 millones de euros fue sometido a una cirugía de pelvis en noviembre de 2025, ya que no pudo recuperarse de la lesión. La pubalgia dejó al ‘Chino’ Huerta sin jugar el final de temporada y aún no ha regresado a las canchas. Tras la cirugía, se estimaba un tiempo de recuperación de 3 meses, pero unas complicaciones en su rehabilitación prolongaron su regreso al terreno de juego.

¿Qué es la pubalgia y por qué “no tiene cura”?

La pubalgia, conocida como "dolor de ingle" o osteopatía dinámica de pubis, es un síndrome doloroso en la zona púbica e inguinal, que suele ser frecuente en deportistas de alto rendimiento (futbol, rugby, running) por sobrecarga mecánica. Resulta de la inflamación o lesión de los tendones abdominales y aductores donde se insertan en la pelvis.

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Si bien es cierto que es posible recuperarse exitosamente de la pubalgia, se dice que “no tiene cura” ya que el deportista puede recaer en esta lesión a pesar de estar recuperado. Según los especialistas de Traumadrid, el proceso de rehabilitación de la pubalgia puede ser lento y requiere paciencia, generalmente entre varias semanas y meses.

En un principio, el tratamiento se basa en un enfoque integral que incluye fisioterapia, ejercicios de fortalecimiento (especialmente del CORE y aductores) y reposo deportivo. Sin embargo, si las molestias son muy persistentes (como fue el caso de Huerta), se requiere realizar una cirugía.

|Crédito: Instagram / @cesarh_33

Una lesión común en futbolistas de alto nivel

Durante los últimos meses, jugadores de talla mundial como lo son Nico Williams (Athletic Club), Lamine Yamal (FC Barcelona) o Franco Mastantuono (Real Madrid), por ejemplo, han padecido de pubalgia. Cada uno de ellos recibió un tratamiento distinto, pero es una lesión común en jugadores de alto rendimiento, como es el caso del Chino Huerta. Sin embargo, el tiempo de recuperación de la pubalgia dependerá de cada individuo.

Muchos futbolistas consiguieron dejar atrás la lesión y, hasta la fecha, no han sufrido recaídas. Un caso conocido en México es el de Raúl Jiménez, quien estuvo cerca de no ser convocado para disputar el Mundial de Qatar 2022.

Lionel Messi es otro caso de éxito, ya que el astro argentino padeció de pubalgia por primera vez en 2016, pero logró recuperarse en dos semanas. No obstante, el hoy futbolista de Inter Miami había revelado que en 2019 volvió a padecer pubalgia, por lo que debió entrenarse de manera reducida hasta superar la lesión nuevamente.

Una vuelta desconocida

De momento, el regreso de Huerta al terreno de juego sigue siendo una incógnita. Su lesión será evaluada semana tras semanas, pero existe un riesgo alto de que el jugador no pueda acudir a la Copa Mundial de la FIFA 2026. A menos de 3 meses para el inicio del torneo, el extremo aún no suma minutos y la falta de futbol también podría alejarlo de la convocatoria en caso de recibir el alta médica antes del 11 de junio.