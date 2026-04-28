Nunca fue el favorito y no creían en él, pero hoy podría ser el héroe de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La lista de convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026 de la Liga BBVA MX tiene muchas sorpresas. Si bien es cierto que la presencia de Guillermo ‘Memote’ Martínez es una de las más llamativas, la convocatoria de Luis Romo también generó opiniones divididas entre los aficionados del combinado azteca. A pesar de que no fue una fija en el último proceso, el mediocampista de Chivas se metió con lo justo a la Copa del Mundo.

El futbolista de 30 años jugó solo cuatro partidos con la Selección Mexicana desde junio del año pasado, pero de todos modos le bastó para estar presente en el certamen organizado por la FIFA. Cabe destacar que Romo no estuvo presente en las últimas dos convocatorias de Javier Aguirre (febrero y marzo), pero su inclusión en la lista preliminar se debe a un planteamiento táctico.

|Instagram: Luis Romo

Luis Romo puede cumplir diversas funciones dentro del terreno de juego. Además de ser centrocampista, también puede jugar como zaguero en una línea de tres defensores. Edson Álvarez llegará con muchas dudas a la Copa del Mundo debido a la lesión que padeció recientemente en su tobillo, por lo que el futbolista del Guadalajara podrá ejercer como “rueda de auxilio” en caso de ser necesario.

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A priori, Romo no sería titular en el equipo nacional de México. Erik Lira, Álvaro Fidalgo y Gilberto Mora tienen mayor respaldo por parte del entrenador, además que también cuenta con opciones importantes como Obed Vargas y el propio Edson. De todos modos, la convocatoria del canterano de Querétaro llamó mucho la atención, ya que pocos esperaban que juegue el Mundial con tan pocos juegos con la selección nacional.

Romo se perderá la Liguilla con Chivas

Todos los futbolistas que fueron convocados para el proceso mundialista deberán sumarse a la concentración con la Selección Mexicana el día 6 de mayo. Sin embargo, también deberán tener una semana de descanso previa, por lo que Luis Romo será baja total de Chivas en la Fiesta Grande. El mediocampista ni siquiera corre como posible opción para una hipotética final, por lo que Gabriel Milito deberá encontrar un reemplazo.